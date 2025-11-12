A proposito di Juventus: il 'caso' scoppiato ieri, al Napoli, con le parole - non proprio positive - del procuratore di Stanislav Lobotka nei confronti di Antonio Conte, possono rappresentare un assist per la Juve di Spalletti, che cerca proprio uno come lo slovacco nel calciomercato invernale.
Anche il Torino inizia a muoversi in tal senso: Adam Masina può andare via e, con il difensore centrale congolese Steve Kapuadi (Legia Varsavia), in granata può arrivare anche un giovane sudamericano tra Lucas Quintana (Cerro Porteño) e Tobías Ramírez (Argentinos Juniors).
