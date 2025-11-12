Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Il manifesto di Comolli: ‘Dobbiamo essere degni della Juventus”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Il manifesto di Comolli: ‘Dobbiamo essere degni della Juventus”

Prima pagina Tuttosport: 'Il manifesto di Comolli: 'Dobbiamo essere degni della Juventus'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Damien Comolli, da ieri ufficialmente nuovo amministratore delegato della Juventus. Nel suo 'manifesto' ha toccato tanti temi: l'ossessione della vittoria, lo Scudetto, la presenza di Giorgio Chiellini, i tifosi e lo stadio, il tecnico Luciano Spalletti e il 'patto' con Dušan Vlahović. Con lui si parlerà di rinnovo del contratto a fine stagione.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 novembre 2025

A proposito di Juventus: il 'caso' scoppiato ieri, al Napoli, con le parole - non proprio positive - del procuratore di Stanislav Lobotka nei confronti di Antonio Conte, possono rappresentare un assist per la Juve di Spalletti, che cerca proprio uno come lo slovacco nel calciomercato invernale.

Anche il Torino inizia a muoversi in tal senso: Adam Masina può andare via e, con il difensore centrale congolese Steve Kapuadi (Legia Varsavia), in granata può arrivare anche un giovane sudamericano tra Lucas Quintana (Cerro Porteño) e Tobías Ramírez (Argentinos Juniors).

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, comanda Comolli. Vlahovic, è addio?”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot indiavolato: niente riposo per un derby al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA