Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Damien Comolli, da ieri ufficialmente nuovo amministratore delegato della Juventus. Nel suo 'manifesto' ha toccato tanti temi: l'ossessione della vittoria, lo Scudetto, la presenza di Giorgio Chiellini, i tifosi e lo stadio, il tecnico Luciano Spalletti e il 'patto' con Dušan Vlahović. Con lui si parlerà di rinnovo del contratto a fine stagione.