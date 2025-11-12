Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la nomina di Damien Comolli ad amministratore delegato della Juventus. Di fatto, ora comanda lui nel club bianconero. Ha parlato di una nuova era per il club, con Luciano Spalletti in panchina e tanti traguardi da raggiungere. Sul rinnovo del contratto di Dušan Vlahović, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, la promessa è di riparlarne a fine stagione. Sempre più probabile la separazione con il bomber serbo.