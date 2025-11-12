Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, comanda Comolli. Vlahovic, è addio?”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, comanda Comolli. Vlahovic, è addio?”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Juventus, comanda Comolli. Vlahovic, è addio?'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la nomina di Damien Comolli ad amministratore delegato della Juventus. Di fatto, ora comanda lui nel club bianconero. Ha parlato di una nuova era per il club, con Luciano Spalletti in panchina e tanti traguardi da raggiungere. Sul rinnovo del contratto di Dušan Vlahović, in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, la promessa è di riparlarne a fine stagione. Sempre più probabile la separazione con il bomber serbo.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 novembre 2025

In alto, sotto la testata, il 'caso' Stanislav Lobotka al Napoli. Il suo procuratore ha inizialmente fatto delle dichiarazioni dove lasciava capire che se fosse rimasto Antonio Conte alla guida degli azzurri, avrebbe chiesto la cessione per il suo assistito. Poi ha corretto il tiro. L'insoddisfazione, però, nelle fila dei partenopei, si tocca con mano.

Lazio e Roma avanzano nel progetto per il loro nuovo stadio. Non condiviso come Milan e Inter, bensì uno ciascuno. Claudio Lotito, Presidente del sodalizio biancoceleste, ha intenzione di comprare lo stadio 'Flaminio' ed edificare lì la nuova casa della Lazio. Al contempo, i Friedkin nel giro di dieci giorni presenteranno il progetto per lo stadio giallorosso a Pietralata.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot indiavolato: niente riposo per un derby al...
Milan, che numeri con Rabiot e Pulisic: il loro rientro in campo sarà fondamentale

© RIPRODUZIONE RISERVATA