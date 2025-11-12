In alto, sotto la testata, il 'caso' Stanislav Lobotka al Napoli. Il suo procuratore ha inizialmente fatto delle dichiarazioni dove lasciava capire che se fosse rimasto Antonio Conte alla guida degli azzurri, avrebbe chiesto la cessione per il suo assistito. Poi ha corretto il tiro. L'insoddisfazione, però, nelle fila dei partenopei, si tocca con mano.
Lazio e Roma avanzano nel progetto per il loro nuovo stadio. Non condiviso come Milan e Inter, bensì uno ciascuno. Claudio Lotito, Presidente del sodalizio biancoceleste, ha intenzione di comprare lo stadio 'Flaminio' ed edificare lì la nuova casa della Lazio. Al contempo, i Friedkin nel giro di dieci giorni presenteranno il progetto per lo stadio giallorosso a Pietralata.
