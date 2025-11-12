In casa Juventus, a rischio il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız, mentre, per la prossima stagione, i bianconeri sono in pressing su due giocatori che si svincoleranno a parametro zero: Zeki Çelik e Mike Maignan. Al Napoli sono tanti gli scontenti di questo controverso avvio di stagione: i titolarissimi Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka, ma anche le riserve come Noa Lang.