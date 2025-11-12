Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot indiavolato: niente riposo per un derby al top”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot indiavolato: niente riposo per un derby al top”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Rabiot indiavolato: niente riposo per un derby al top'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, in fase di recupero dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Niente Nazionale per lui, ma duro allenamento a Milanello: obiettivo, presentarsi al top al derby contro l'Inter di domenica 23 novembre. Per Massimo Ambrosini, il giocatore francese è insostituibile per Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 novembre 2025

In casa Juventus, a rischio il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız, mentre, per la prossima stagione, i bianconeri sono in pressing su due giocatori che si svincoleranno a parametro zero: Zeki Çelik e Mike Maignan. Al Napoli sono tanti gli scontenti di questo controverso avvio di stagione: i titolarissimi Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka, ma anche le riserve come Noa Lang.

Ottimo, invece, fin qui il campionato del Bologna, con tanti meriti per il suo allenatore, Vincenzo Italiano. Per Moldova-Italia di domani sera, alle ore 20:45, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, l'ex rossonero Gennaro Gattuso, lancerà la coppia d'attacco formata da Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori.

Leggi anche
Milan, che numeri con Rabiot e Pulisic: il loro rientro in campo sarà fondamentale
Milan, Allegri è garanzia di continuità: il dato che non si verificava dai tempi di Pioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA