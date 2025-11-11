Da quando ha preso in mano la conduzione tecnica del Milan in estate, l'allenatore livornese Massimiliano Allegri ha fatto un ottimo lavoro alla guida dei rossoneri. Numeri e dati con lui alla guida in questo approfondimento del 'CorSport'

Daniele Triolo Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 14:59)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nonostante il pareggio (2-2) di Parma abbia lasciato, per come è arrivato, l'amaro in bocca al Milan di Massimiliano Allegri, è pur vero che, con questo punto, il Diavolo è arrivato a 10 risultati utili consecutivi in Serie A.