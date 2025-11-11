Da quando ha preso in mano la conduzione tecnica del Milan in estate, l'allenatore livornese Massimiliano Allegri ha fatto un ottimo lavoro alla guida dei rossoneri. Numeri e dati con lui alla guida in questo approfondimento del 'CorSport'
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nonostante il pareggio (2-2) di Parma abbia lasciato, per come è arrivato, l'amaro in bocca al Milan di Massimiliano Allegri, è pur vero che, con questo punto, il Diavolo è arrivato a 10 risultati utili consecutivi in Serie A.
Milan, con Allegri è tornata la continuità: il dato
Il Milan, infatti, dopo l'esordio shock (1-2) di 'San Siro' contro la Cremonese, lo scorso 23 agosto, ha conquistato 6 vittorie e 4 pareggi. Tra le big che lottano per il vertice della classifica, la squadra rossonera è l'unica ad aver perso soltanto una volta. L'ultima volta che il Milan ottenne un filotto così in campionato? Nel 2022, anno della conquista del 19° Scudetto, con mister Stefano Pioli in panchina.