Milan, Allegri è garanzia di continuità: il dato che non si verificava dai tempi di Pioli

Da quando ha preso in mano la conduzione tecnica del Milan in estate, l'allenatore livornese Massimiliano Allegri ha fatto un ottimo lavoro alla guida dei rossoneri. Numeri e dati con lui alla guida in questo approfondimento del 'CorSport'
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nonostante il pareggio (2-2) di Parma abbia lasciato, per come è arrivato, l'amaro in bocca al Milan di Massimiliano Allegri, è pur vero che, con questo punto, il Diavolo è arrivato a 10 risultati utili consecutivi in Serie A.

Milan, con Allegri è tornata la continuità: il dato

Il Milan, infatti, dopo l'esordio shock (1-2) di 'San Siro' contro la Cremonese, lo scorso 23 agosto, ha conquistato 6 vittorie e 4 pareggi. Tra le big che lottano per il vertice della classifica, la squadra rossonera è l'unica ad aver perso soltanto una volta. L'ultima volta che il Milan ottenne un filotto così in campionato? Nel 2022, anno della conquista del 19° Scudetto, con mister Stefano Pioli in panchina.

Quel Milan lì ottenne 22 risultati consecutivi, da Milan-Juventus 0-0 del 23 gennaio 2022 fino alla conquista del titolo, per poi proseguire nel campionato successivo, fino a Milan-Napoli 1-2 del 18 settembre 2022. Da tre anni dunque in casa Milan mancava continuità e ora Allegri la sta ridando.

