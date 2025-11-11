Pianeta Milan
Milan, disastro Nkunku: quasi 40 milioni e non ha mai segnato. La previsione per il derby

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Chelsea per quasi 40 milioni di euro, ha fin qui segnato solo un gol in Coppa Italia e non ha mai inciso in Serie A. Flop per il Diavolo?
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese del Milan che, finora, in stagione, ha segnato soltanto un gol in Coppa Italia nel 3-0 contro il Lecce il 23 settembre scorso a 'San Siro'.

Per il resto, in 252' disputati in 7 presenze in Serie A, ancora nessun gol. Quattro ore e un quarto in campo senza segnare: tante, tantissime per un attaccante acquistato in estate, dal Chelsea, per 42 milioni di euro (bonus inclusi) e una robusta percentuale sulla futura rivendita.

Milan, Nkunku fin qui molto male. Tempo ce n'è, però ...

In Parma-Milan Nkunku, è vero, ha fornito ad Alexis Saelemaekers l'assist per il primo gol rossonero, ma in un'ora di gioco ha fatto appena un tiro verso la porta di Zion Suzuki e soltanto 12 passaggi. Contro Roma, Atalanta e Pisa Nkunku - che in Bundesliga con il RB Lipsia si era persino laureato capocannoniere del campionato - non ha fatto certo di meglio.

Il prezzo pagato per lui, ovviamente, pesa eccome. Il Milan su Nkunku, secondo la 'rosea', ci aveva puntato molto, perché in grado di giocare sia prima sia seconda punta e anche da trequartista. L'idea era fare del francese, cresciuto nel PSG, un giocatore importante. Ma il suo impatto nel calcio italiano è stato negativo.

I motivi? È arrivato in Italia fuori condizione e negli ultimi giorni di mercato. Quindi ha avuto bisogno di tempo per entrare a regime, anche perché si è infortunato il mese scorso. Non ha dimenticato come si segna, poi. Il punto, per il quotidiano sportivo nazionale, sarà capire se potrà essere un titolare di questo Milan e se riuscirà a inserirsi nel sistema di Massimiliano Allegri.

Un gol con la Francia gli varrebbe per il morale

Nkunku, adesso, è via con la Francia, impegnato nelle partite contro Ucraina (giovedì) e Azerbaigian (domenica), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un gol, per lui, sarebbe importante, anche per dargli la carica in vista del derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Una gara in cui, però, Allegri dovrebbe rilanciare titolare Christian Pulisic al fianco di Rafael Leão, con Nkunku e Santiago Giménez (se recupererà dall'infortunio alla caviglia) in panchina pronti a subentrare.

