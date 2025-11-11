Milan, Nkunku fin qui molto male. Tempo ce n'è, però ... — In Parma-Milan Nkunku, è vero, ha fornito ad Alexis Saelemaekers l'assist per il primo gol rossonero, ma in un'ora di gioco ha fatto appena un tiro verso la porta di Zion Suzuki e soltanto 12 passaggi. Contro Roma, Atalanta e Pisa Nkunku - che in Bundesliga con il RB Lipsia si era persino laureato capocannoniere del campionato - non ha fatto certo di meglio.

Il prezzo pagato per lui, ovviamente, pesa eccome. Il Milan su Nkunku, secondo la 'rosea', ci aveva puntato molto, perché in grado di giocare sia prima sia seconda punta e anche da trequartista. L'idea era fare del francese, cresciuto nel PSG, un giocatore importante. Ma il suo impatto nel calcio italiano è stato negativo.

I motivi? È arrivato in Italia fuori condizione e negli ultimi giorni di mercato. Quindi ha avuto bisogno di tempo per entrare a regime, anche perché si è infortunato il mese scorso. Non ha dimenticato come si segna, poi. Il punto, per il quotidiano sportivo nazionale, sarà capire se potrà essere un titolare di questo Milan e se riuscirà a inserirsi nel sistema di Massimiliano Allegri.

Un gol con la Francia gli varrebbe per il morale — Nkunku, adesso, è via con la Francia, impegnato nelle partite contro Ucraina (giovedì) e Azerbaigian (domenica), valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un gol, per lui, sarebbe importante, anche per dargli la carica in vista del derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Una gara in cui, però, Allegri dovrebbe rilanciare titolare Christian Pulisic al fianco di Rafael Leão, con Nkunku e Santiago Giménez (se recupererà dall'infortunio alla caviglia) in panchina pronti a subentrare.