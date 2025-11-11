Allenamenti Milan, Rabiot e Giménez in campo

Sono rimasti, per esempio, Pervis Estupiñán e Christian Pulisic, reduci da infortuni, ai quali Ecuador e Stati Uniti d'America hanno evitato un nuovo viaggio intercontinentale. Ci sono anche Adrien Rabiot e Santiago Giménez, che già nella giornata di ieri hanno svolto un programma personalizzato a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.