Nonostante la pausa Nazionali e i 12 convocati, sono molti i giocatori del Milan di Massimiliano Allegri che rimarranno a svolgere gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello. Prepareranno al meglio il derby contro l'Inter del 23 novembre
Riposo, ieri, per il Milan di Massimiliano Allegri che riprenderà gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello questo pomeriggio. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, mancheranno i 12 giocatori convocati nelle rispettive selezioni Nazionali ma Milanello - rispetto ad altre soste - sarà più affollato del solito.
Allenamenti Milan, Rabiot e Giménez in campo
Sono rimasti, per esempio, Pervis Estupiñán e Christian Pulisic, reduci da infortuni, ai quali Ecuador e Stati Uniti d'America hanno evitato un nuovo viaggio intercontinentale. Ci sono anche Adrien Rabiot e Santiago Giménez, che già nella giornata di ieri hanno svolto un programma personalizzato a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.