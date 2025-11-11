Reduce dal 2-2 dello stadio 'Tardini' di Parma, il Milan si addentra nella sosta Nazionali, l'ultima del 2025, con qualche idea di calciomercato che bolle in pentola. Se, infatti, da un lato, a Milanello, il tecnico Massimiliano Allegri studia come far rendere al meglio la propria squadra sul rettangolo di gioco a partire dal prossimo match (il derby contro l'Inter) grazie anche al recupero degli infortunati, dall'altro, a 'Casa Milan', i dirigenti approntano il piano per le prossime sessioni di trattative. Obiettivo, potenziare il Diavolo il più possibile. PROSSIMA SCHEDA
Milan, colpo di mercato in vista nella Saudi Pro League? Duello serrato con l’Inter
Il Milan, sempre alla ricerca di occasioni imperdibili sul calciomercato italiano e internazionale, ne ha fiutata una nel massimo campionato dell'Arabia Saudita. Tutte le informazioni sul giocatore, inseguito anche dai rivali storici dell'Inter
