Prima pagina Tuttosport: “Milan … Liga: idea Lewandowski sulla scia di Modric”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di John Elkann, amministratore delegato della Exor, società proprietaria della Juventus. Il dirigente sostiene che, con Luciano Spalletti in panchina, ora i bianconeri debbano puntare alla vittoria.

Parlano di Juve, in due interviste in esclusiva, anche Walter Sabatini e l'ex Gianluca Zambrotta. Il Torino pensa già al mercato di gennaio e si sta muovendo per Steve Kapuadi, difensore congolese con cittadinanza francese che milita in Polonia, nelle fila del Legia Varsavia.

Spazio, poi, alle panchine bollenti in Serie A. Non salta quella di Antonio Conte a Napoli: il tecnico Campione d'Italia in carica è difeso a spada tratta dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Esonero ieri, invece, per Ivan Jurić dalla panchina dell'Atalanta: il nuovo allenatore è Raffaele Palladino.

Mentre a Bologna ci si gode il momento 'punk rock' della squadra di Vincenzo Italiano, il Milan pensa a un clamoroso colpo di calciomercato, sulla scia di Luka Modrić: i rossoneri vogliono prendere Robert Lewandowski, in scadenza di contratto con il Barcellona.

