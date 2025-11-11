Parlano di Juve, in due interviste in esclusiva, anche Walter Sabatini e l'ex Gianluca Zambrotta. Il Torino pensa già al mercato di gennaio e si sta muovendo per Steve Kapuadi, difensore congolese con cittadinanza francese che milita in Polonia, nelle fila del Legia Varsavia.
Spazio, poi, alle panchine bollenti in Serie A. Non salta quella di Antonio Conte a Napoli: il tecnico Campione d'Italia in carica è difeso a spada tratta dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Esonero ieri, invece, per Ivan Jurić dalla panchina dell'Atalanta: il nuovo allenatore è Raffaele Palladino.
Mentre a Bologna ci si gode il momento 'punk rock' della squadra di Vincenzo Italiano, il Milan pensa a un clamoroso colpo di calciomercato, sulla scia di Luka Modrić: i rossoneri vogliono prendere Robert Lewandowski, in scadenza di contratto con il Barcellona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA