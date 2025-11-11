Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'infinito Modric rinnova: nel Milan anche a 41 anni"

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'L'infinito Modric rinnova: nel Milan anche a 41 anni'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu, che è arrivata alla sosta Nazionali di novembre prima in tutto. Davanti a tutti in Serie A, pari merito con la Roma e lo stesso in Champions League, dove divide la vetta con Bayern Monaco e Arsenal. Il tecnico rumeno sta già facendo dimenticare Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 novembre 2025

In casa Napoli, l'intervento del Presidente Aurelio De Laurentiis sui social smorza sul nascere le voci di possibili dimissioni di Antonio Conte: i due vanno avanti insieme. Almeno per questa stagione. Cambio di panchina, invece, in casa Atalanta: ieri l'esonero di Ivan Jurić, oggi sarà il giorno dell'annuncio del nuovo allenatore, Raffaele Palladino.

Il Milan e Luka Modrić proseguiranno il loro matrimonio. Si va verso il rinnovo del contratto del centrocampista croato fino al 30 giugno 2027. Alla Juventus, invece, Luciano Spalletti cerca un nuovo regista per il calciomercato di gennaio: fari puntati su Adrián Bernabé (Parma) e Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia). La rivelazione di Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: Federico Chiesa ha rifiutato la convocazione.

