In casa Napoli, l'intervento del Presidente Aurelio De Laurentiis sui social smorza sul nascere le voci di possibili dimissioni di Antonio Conte: i due vanno avanti insieme. Almeno per questa stagione. Cambio di panchina, invece, in casa Atalanta: ieri l'esonero di Ivan Jurić, oggi sarà il giorno dell'annuncio del nuovo allenatore, Raffaele Palladino.
Il Milan e Luka Modrić proseguiranno il loro matrimonio. Si va verso il rinnovo del contratto del centrocampista croato fino al 30 giugno 2027. Alla Juventus, invece, Luciano Spalletti cerca un nuovo regista per il calciomercato di gennaio: fari puntati su Adrián Bernabé (Parma) e Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia). La rivelazione di Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: Federico Chiesa ha rifiutato la convocazione.
