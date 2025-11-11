Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu, che è arrivata alla sosta Nazionali di novembre prima in tutto. Davanti a tutti in Serie A, pari merito con la Roma e lo stesso in Champions League, dove divide la vetta con Bayern Monaco e Arsenal. Il tecnico rumeno sta già facendo dimenticare Simone Inzaghi.