Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Allegri richiama i suoi sull’attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan

ULTIME MILAN NEWS

Allegri richiama i suoi sull’attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan

Allegri richiama i suoi sull'attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan
In questa ultima sosta Nazionali del 2025, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri deve risolvere tre situazioni importanti affinché il suo Milan torni a viaggiare come nel mese di settembre, quando vinceva di continuo. Il punto del...
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri sia ancora un cantiere aperto e che, pertanto, l'allenatore livornese sfrutterà la sosta per migliorare alcuni aspetti della squadra. Allegri, per esempio, è consapevole di dover lavorare sulla tenuta mentale del gruppo e sull'atteggiamento della squadra in alcuni momenti della partita.

Milan, c'è più di qualcosa da sistemare per Allegri

—  

Ci sono tre aspetti o, per meglio dire, nodi da risolvere nel Milan di Allegri affinché torni a viaggiare come nel mese di settembre, quando la squadra vinse consecutivamente contro Bologna, Udinese e Napoli incassando un solo gol su calcio di rigore.

LEGGI ANCHE

A Milanello, durante la sosta, Allegri - per il 'CorSport' - lavorerà sodo per invertire i numeri contro le piccole. Contro Cremonese (1-2), Pisa e Parma (entrambe le gare terminate 2-2), il suo Milan, infatti, ha conquistato appena 2 punti sui 9 disponibili. E per giunta con due match casalinghi. Sono queste, di fatto, le partite che hanno rovinato la media-punti di un Milan che, se non avesse toppato, ora sarebbe in vetta al campionato e in fuga.

Gol presi, rimonte subite: Diavolo, così non va!

—  

Il secondo aspetto da analizzare riguarda i gol subiti contro le piccole. Problema di testa, evidentemente, perché nei big match finora disputati dal Milan, soltanto il Napoli è andato in gol contro i rossoneri e dagli undici metri. Nulla da fare per Bologna e Roma. Il terzo nodo che Allegri dovrà presto sciogliere, poi, è sulle rimonte subite. Si tratta, infatti, della terza volta in undici partite in cui il Milan si fa raggiungere dopo essere andato in vantaggio.

LEGGI ANCHE: Milan, scommessa persa con Nkunku? C'è tempo per riprendersi, anche se ... >>>

Pisa, Atalanta e Parma. Se una volta è un indizio e due una coincidenza, la terza volta è la certezza di un problema. Dilapidati, così, ben 6 punti da situazioni di vantaggio. Uno dei rimedi? Senza dubbio alzare la percentuale di gol rispetto alle occasioni create. Allegri pensa che migliorare questo dato possa far alzare il livello di successi della squadra.

Leggi anche
Il Milan ritrova Rabiot (e Pulisic) per il derby. Estupinan e Nkunku, darsi una svegliata
C’è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot: i numeri con il francese sono da Scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA