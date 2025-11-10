A Milanello, durante la sosta, Allegri - per il 'CorSport' - lavorerà sodo per invertire i numeri contro le piccole. Contro Cremonese (1-2), Pisa e Parma (entrambe le gare terminate 2-2), il suo Milan, infatti, ha conquistato appena 2 punti sui 9 disponibili. E per giunta con due match casalinghi. Sono queste, di fatto, le partite che hanno rovinato la media-punti di un Milan che, se non avesse toppato, ora sarebbe in vetta al campionato e in fuga.

Gol presi, rimonte subite: Diavolo, così non va! — Il secondo aspetto da analizzare riguarda i gol subiti contro le piccole. Problema di testa, evidentemente, perché nei big match finora disputati dal Milan, soltanto il Napoli è andato in gol contro i rossoneri e dagli undici metri. Nulla da fare per Bologna e Roma. Il terzo nodo che Allegri dovrà presto sciogliere, poi, è sulle rimonte subite. Si tratta, infatti, della terza volta in undici partite in cui il Milan si fa raggiungere dopo essere andato in vantaggio.

Pisa, Atalanta e Parma. Se una volta è un indizio e due una coincidenza, la terza volta è la certezza di un problema. Dilapidati, così, ben 6 punti da situazioni di vantaggio. Uno dei rimedi? Senza dubbio alzare la percentuale di gol rispetto alle occasioni create. Allegri pensa che migliorare questo dato possa far alzare il livello di successi della squadra.