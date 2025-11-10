Il cui inserimento è stato completamente perso da Fofana. Il quale, come si ricorderà, già non aveva seguito quello di Federico Bonazzoli , per la rovesciata valsa il clamoroso successo della Cremonese a 'San Siro' a fine agosto. Ma Estupinan e Fofana non possono essere gli unici capri espiatori di continui errori e distrazioni. Strahinja Pavlović sbaglia su Federico Baschirotto contro la Cremonese, ma anche Koni De Winter e Zachary Athekame hanno regalato i due gol al Pisa con cui, per poco, i toscani dell'ex Alberto Gilardino non hanno fatto un colpo grosso a Milano . Allegri, nello spogliatoio, ha evitato sfuriate dopo Parma-Milan . Per il quotidiano sportivo nazionale, è consapevole come questa squadra si porti dietro queste situazioni già da qualche tempo.

Con l'inserimento di Luka Modrić e Adrien Rabiot in mediana l'allarme sembrava essere rientrato. Poi, però, il francese si è fermato per un mese per un infortunio al polpaccio e i problemi sono riemersi. Il mercato estivo, eccezion fatta per i due top player ora menzionati, non sta poi dando i suoi frutti. Estupinan, De Winter, ma soprattutto Christopher Nkunku non stanno fornendo il giusto apporto alla causa, così come Athekame. Anche Samuele Ricci non sta brillando. Per tornare a performare ad alti livelli c'è bisogno che sia i nuovi sia i giocatori che c'erano l'anno scorso crescano a livello tecnico e psicologico. Una squadra da Scudetto, d'altronde, non può dilapidare 6 punti partendo da situazioni di vantaggio. Allegri cerca la cura per il suo Milan malato: la sosta servirà anche a quello.