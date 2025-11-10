Pianeta Milan
Milan, Rabiot in missione verso il derby: ecco il piano di Allegri per il francese
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 giunto in rossonero nel calciomercato estivo, non gioca una partita con il Milan dallo scorso 5 ottobre, complice la sosta Nazionali e poi un infortunio al polpaccio. Ora è pronto a rientrare
Il Milan di Massimiliano Allegri arriva all'ultima sosta Nazionali del 2025 con un ruolino di marcia tutto sommato positivo ma che in casa rossonera genera comunque del rammarico. Contro Cremonese, Pisa e Parma, infatti, il Diavolo ha racimolato soltanto 2 punti sui 9 disponibili. La squadra ha evidenziato limiti in attacco (e meno male che Rafael Leão, con 4 reti e un assist, ha ovviato all'infortunio di Christian Pulisic) e lacune in termini di personalità.

Milan, che disastro con le piccole: ma ora torna Rabiot

Fortunatamente, però, come fatto notare dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, dopo la pausa, per il derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', rientrerà Adrien Rabiot. Ovvero, quell'elemento in grado di cucire i reparti, mantenere alta la concentrazione e guidare il gruppo nelle fasi della partita in cui qualche giocatore accusa momenti di sfasamento. Costati, per esempio, molto cari contro toscani e ducali.

Il contributo di Rabiot nel Milan, finora, secondo il 'CorSera', si è rivelato prezioso non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche della leadership. Non gioca una partita in rossonero da Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre scorso. Quindi, durante la recente sosta Nazionali, con la Francia ha rimediato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Ora il numero 12 rossonero è quasi pronto a riprendere il suo posto da titolare sul terreno di gioco.

Questa settimana, ha rivelato il quotidiano generalista, Rabiot svolgerà un lavoro individuale. Pertanto il suo impiego nell'amichevole di venerdì 14 novembre, a Solbiate Arno, contro la Virtus Entella, è da escludere. Quella sarà un'occasione per dare minuti nelle gambe ad Ardon Jashari ed a Pulisic. A partire dalla prossima settimana, poi, Rabiot lavorerà con il gruppo, così sarà tirato a lucido per la stracittadina.

