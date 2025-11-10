Il Milan di Massimiliano Allegri arriva all'ultima sosta Nazionali del 2025 con un ruolino di marcia tutto sommato positivo ma che in casa rossonera genera comunque del rammarico. Contro Cremonese, Pisa e Parma, infatti, il Diavolo ha racimolato soltanto 2 punti sui 9 disponibili. La squadra ha evidenziato limiti in attacco (e meno male che Rafael Leão, con 4 reti e un assist, ha ovviato all'infortunio di Christian Pulisic) e lacune in termini di personalità.