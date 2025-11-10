Il contributo di Rabiot nel Milan, finora, secondo il 'CorSera', si è rivelato prezioso non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche della leadership. Non gioca una partita in rossonero da Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre scorso. Quindi, durante la recente sosta Nazionali, con la Francia ha rimediato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Ora il numero 12 rossonero è quasi pronto a riprendere il suo posto da titolare sul terreno di gioco.
Questa settimana, ha rivelato il quotidiano generalista, Rabiot svolgerà un lavoro individuale. Pertanto il suo impiego nell'amichevole di venerdì 14 novembre, a Solbiate Arno, contro la Virtus Entella, è da escludere. Quella sarà un'occasione per dare minuti nelle gambe ad Ardon Jashari ed a Pulisic. A partire dalla prossima settimana, poi, Rabiot lavorerà con il gruppo, così sarà tirato a lucido per la stracittadina.
