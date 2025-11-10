Il Toro, intanto, si gode il suo eroe, il secondo portiere Alberto Paleari, che da quando è entrato in squadra ha offerto prestazioni superlative e parate eccezionali. Spazio, poi, ai temi della 11^ giornata della Serie A. Volano Inter e Roma in vetta a quota 24 punti: 2-0 interni contro Lazio (gol di Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny) e Udinese (rigore di Lorenzo Pellegrini e Zeki Çelik).
Male il Napoli, che si ferma a 22 (raggiunto dal Milan). A Bologna cade 0-2 sotto i colpi di Thijs Dallinga e Jhon Lucumí e Conte 'sbrocca' a fine match. Affonda l'Atalanta, superata 0-3 in casa dal Sassuolo: esonero in arrivo per Ivan Jurić. In pole positionRaffaele Palladino su Thiago Motta e Roberto Mancini.
