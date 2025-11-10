Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Spalletti ripenserà la squadra: Juventus, ti cambio così!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Luciano Spalletti, reduce dallo 0-0 interno contro il Torino nel derby della Mole. Durante la sosta del campionato per le Nazionali, il tecnico di Certaldo avrà modo di plasmare meglio la sua nuova squadra: dal modulo (4-3-3 o 3-4-1-2?) agli interpreti che dovranno farne parte.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 10 novembre 2025

Il Toro, intanto, si gode il suo eroe, il secondo portiere Alberto Paleari, che da quando è entrato in squadra ha offerto prestazioni superlative e parate eccezionali. Spazio, poi, ai temi della 11^ giornata della Serie A. Volano Inter e Roma in vetta a quota 24 punti: 2-0 interni contro Lazio (gol di Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny) e Udinese (rigore di Lorenzo Pellegrini e Zeki Çelik).

Male il Napoli, che si ferma a 22 (raggiunto dal Milan). A Bologna cade 0-2 sotto i colpi di Thijs Dallinga e Jhon Lucumí e Conte 'sbrocca' a fine match. Affonda l'Atalanta, superata 0-3 in casa dal Sassuolo: esonero in arrivo per Ivan Jurić. In pole positionRaffaele Palladino su Thiago Motta e Roberto Mancini.

