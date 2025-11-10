Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Fanno sul serio: comandano Inter e Roma. Primato per due'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la celebrazione di Inter e Roma, che, con i successi interni per 2-0 rispettivamente contro Lazio e Udinese, prendono il comando della vetta della classifica in campionato con 24 punti ciascuna. Nerazzurri e giallorossi sul velluto, lanciati dai gol di Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny i primi e Lorenzo Pellegrini (su calcio di rigore) e Zeki Çelik i secondi.

Inter e Roma precedono, in graduatoria, Milan e Napoli, a quota 22. Gli azzurri di Antonio Conte crollano, 0-2, sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano (salito a 21 punti) per i gol di Thijs Dallinga e Jhon Lucumí e il tecnico dei campani, a fine partita, esplode: "Non voglio accompagnare un morto".

Pareggio, 2-2, tra Genoa e Fiorentina al 'Ferraris', con un punto a testa per i nuovi tecnici Daniele De Rossi (in tribuna, squalificato) e Paolo Vanoli. Ci sarà un nuovo allenatore, dopo la sosta Nazionali, anche all'Atalanta: si va, infatti, verso l'esonero di Ivan Jurić dopo lo 0-3 rimediato dal Sassuolo alla 'New Balance Arena'. Arriverà Raffaele Palladino.

