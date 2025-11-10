Inter e Roma precedono, in graduatoria, Milan e Napoli, a quota 22. Gli azzurri di Antonio Conte crollano, 0-2, sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano (salito a 21 punti) per i gol di Thijs Dallinga e Jhon Lucumí e il tecnico dei campani, a fine partita, esplode: "Non voglio accompagnare un morto".
Pareggio, 2-2, tra Genoa e Fiorentina al 'Ferraris', con un punto a testa per i nuovi tecnici Daniele De Rossi (in tribuna, squalificato) e Paolo Vanoli. Ci sarà un nuovo allenatore, dopo la sosta Nazionali, anche all'Atalanta: si va, infatti, verso l'esonero di Ivan Jurić dopo lo 0-3 rimediato dal Sassuolo alla 'New Balance Arena'. Arriverà Raffaele Palladino.
