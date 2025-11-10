Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la celebrazione di Inter e Roma, che, con i successi interni per 2-0 rispettivamente contro Lazio e Udinese, prendono il comando della vetta della classifica in campionato con 24 punti ciascuna. Nerazzurri e giallorossi sul velluto, lanciati dai gol di Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny i primi e Lorenzo Pellegrini (su calcio di rigore) e Zeki Çelik i secondi.