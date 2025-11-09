Dopo la sosta il Milan dovrà giocare il derby contro l'Inter. Rabiot e Gimenez al lavoro per il recupero completo dagli infortuni. Ecco chi va via da Milanello
Per il Milan è iniziata ufficialmente la sosta di novembre per le partite delle nazionali. I rossoneri non hanno chiuso al meglio questo mini ciclo di partite pareggiando contro il Parma per 2-2. In vista del derby di domenica 23 contro l’Inter, il Milan potrebbe recuperare giocatore importanti e non solo. 'La Gazzetta dello Sport' fa la conta sui giocatori che partiranno e lasceranno Milanello in questa pausa: sono dodici i rossoneri convocati con le nazionali. Ecco la lista: Athekame, Bartesaghi, Leao, De Winter, Gabbia, Maignan, Modric, Nkunku, Odogu, Pavlovic, Ricci e Saelemaekers.
Come ricorda la rosea, a Milanello restano Rabiot e Gimenez. Entrambi devono smaltire i problemi fisici rispettivamente a polpaccio e caviglia. Lo staff tecnico e medico del Milan, si legge, penserebbe che il messicano possa recuperare per il derby contro l'Inter, stessa cosa per quanto riguarda Rabiot.