Per il Milan è iniziata ufficialmente la sosta di novembre per le partite delle nazionali. I rossoneri non hanno chiuso al meglio questo mini ciclo di partite pareggiando contro il Parma per 2-2. In vista del derby di domenica 23 contro l’Inter, il Milan potrebbe recuperare giocatore importanti e non solo. 'La Gazzetta dello Sport' fa la conta sui giocatori che partiranno e lasceranno Milanello in questa pausa: sono dodici i rossoneri convocati con le nazionali. Ecco la lista: Athekame, Bartesaghi, Leao, De Winter, Gabbia, Maignan, Modric, Nkunku, Odogu, Pavlovic, Ricci e Saelemaekers.