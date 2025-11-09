Pianeta Milan
Milan, ecco chi va in nazionale: Rabiot e Gimenez al lavoro per il derby

Dopo la sosta il Milan dovrà giocare il derby contro l'Inter. Rabiot e Gimenez al lavoro per il recupero completo dagli infortuni. Ecco chi va via da Milanello
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Per il Milan è iniziata ufficialmente la sosta di novembre per le partite delle nazionali. I rossoneri non hanno chiuso al meglio questo mini ciclo di partite pareggiando contro il Parma per 2-2. In vista del derby di domenica 23 contro l’Inter, il Milan potrebbe recuperare giocatore importanti e non solo. 'La Gazzetta dello Sport' fa la conta sui giocatori che partiranno e lasceranno Milanello in questa pausa: sono dodici i rossoneri convocati con le nazionali. Ecco la lista: Athekame, Bartesaghi, Leao, De Winter, Gabbia, Maignan, Modric, Nkunku, Odogu, Pavlovic, Ricci e Saelemaekers.

Come ricorda la rosea, a Milanello restano Rabiot e Gimenez. Entrambi devono smaltire i problemi fisici rispettivamente a polpaccio e caviglia. Lo staff tecnico e medico del Milan, si legge, penserebbe che il messicano possa recuperare per il derby contro l'Inter, stessa cosa per quanto riguarda Rabiot.

Pulisic ha bisogno di mettere minuti nella gambe, così come Jashari: venerdì il Milan giocherà un’amichevole a Solbiate contro l’Entella.

