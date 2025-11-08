Pagelle Parma-Milan 2-2: Estupinan vergognoso, Rafa Leao bene

PAGELLE PARMA-MILAN - Sembra tutto facile per il Milan all'inizio. I rossoneri partono con l'atteggiamento giusto, non si fanno mai sorprendere e gestiscono la partita. Dopo pochi minuti, infatti, arriva il meritato vantaggio con Saelemaekers, ancora tra i migliori. Che calcia benissimo dal limite dell'area. Ancora poco e Rafa Leao raddoppia su rigore, procurato sempre dal belga, con un tiro eccellente (meno male che non sa tirare). Da lì il Milan sembra più in controllo che altro, anche se non riesce del tutto ad addormentare la partita. Proprio nel recupero del primo tempo arriva il gol del Parma, che sembra però più casuale che altro, considerando che è una perla. La ripresa, invece, inizia nel peggiore dei modi. I rossoneri si fanno mettere sotto e il Parma prima prende un palo e poi pareggia meritatamente. Ci riprova il Milan, con Pulisic e Saelemaekers che si divorano il nuovo vantaggio, ma anche Maignan ci deve mettere una pezza.