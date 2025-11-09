Pianeta Milan
Nuovo stadio Milan, si lavora ai 'naming rights': ballano più di 20 milioni a stagione
Di pochi giorni fa il rogito e l'ufficialità: lo stadio San Siro è di Milan e Inter. Si lavora già ai 'naming rights' del nuovo impianto. Le ultime da Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive Gazzetta.it, Milan e Inter sono già a lavoro per un particolare per il nuovo stadio che nascerà in zona San Siro: i 'naming rights', ovvero gli accordi con cui un’azienda associa il proprio nome allo stadio. I due club, si legge, vorrebbero un grande partner che porti una cifra superiore ai 20 milioni a stagione.

Nuovo stadio Milan, importanti novità

La rosea racconta i piani delle due società: massimizzare questi profitti, sulla base di tre semplici punti di partenza. Il primo un impianto che viene edificato sulle ceneri di uno stadio mitico come il Meazza; un impianto che sarà di club storici come Milan e Inter, terzo e ultimo un impianto progettato da due studi di grande affidabilità ed esperienza a livello mondiale come Foster+Partners e Manica.

Per quanto riguarda i n'naming rights' del nuovo stadio Milan e Inter sarebbero ancora alle fasi preliminari, ma spuntato già alcune ipotesi. Secondo Gazzetta.it una di queste porterebbe a Generali, la prima compagnia assicurativa italiana. Un profilo che sarebbe ritenuto adeguato e appropriato. Come scrive il quotidiano si parla di richieste da 25, anche 30 milioni.

