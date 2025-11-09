Di pochi giorni fa il rogito e l'ufficialità: lo stadio San Siro è di Milan e Inter. Si lavora già ai 'naming rights' del nuovo impianto. Le ultime da Gazzetta.it

Come scrive Gazzetta.it, Milan e Inter sono già a lavoro per un particolare per il nuovo stadio che nascerà in zona San Siro : i 'naming rights' , ovvero gli accordi con cui un’azienda associa il proprio nome allo stadio. I due club, si legge, vorrebbero un grande partner che porti una cifra superiore ai 20 milioni a stagione.

Nuovo stadio Milan, importanti novità

La rosea racconta i piani delle due società: massimizzare questi profitti, sulla base di tre semplici punti di partenza. Il primo un impianto che viene edificato sulle ceneri di uno stadio mitico come il Meazza; un impianto che sarà di club storici come Milan e Inter, terzo e ultimo un impianto progettato da due studi di grande affidabilità ed esperienza a livello mondiale come Foster+Partners e Manica.