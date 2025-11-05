Milan, svolta per San Siro: l'importanza di Scaroni e il ruolo di RedBird

Storica svolta per Milano e il calcio italiano: Milan e Inter diventano ufficialmente proprietarie di San Siro. Un traguardo reso possibile dal ruolo decisivo di Paolo Scaroni e di RedBird, che hanno guidato il progetto verso la riuscita finale

Redazione 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 18:02)

Mercoledì 5 novembre 2025 è una data storica per il Milan, la città di Milano e il calcio italiano. In mattinata, è arrivata la tanto attesa ufficialità: il rogito per le cessione di San Siro a Milan e Inter è stato firmato. L'atto notarile andava completato entro il 10 novembre, data oltre la quale sarebbe scattato il vincolo di tutela sul secondo anello. In quel caso sarebbe stato impossibile qualsiasi intervento strutturale sull'impianto.

Paolo Scaroni figura fondamentale — Bisogna però fare un approfondimento sul ruolo fondamentale del Milan di RedBird e soprattutto di Paolo Scaroni. Il presidente rossonero la può vivere come una sua vittoria personale. Infatti, dall'inizio della questione stadio nuovo, il numero uno del Diavolo è stato uno dei principali fautori del progetto. Scaroni ha saputo guidare con costanza un percorso complesso, fatto di problemi e rallentamenti, caratterizzato da lunghi confronti con l'amministrazione comunale e con il sindaco Beppe Sala. Uno dei grandi meriti attribuibili principalmente a Scaroni è quello di aver messo pressione, in modo strategico, alla Giunta comunale. Presentando un'alternativa credibile come quella di San Donato, è riuscito ad arrivare in modo positivo alla conclusione della delicata questione.