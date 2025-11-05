Pianeta Milan
Milan, ufficiale il rogito per la vendita di San Siro: il grande merito di Scaroni e di RedBird

Milan, svolta per San Siro: l'importanza di Scaroni e il ruolo di RedBird
Storica svolta per Milano e il calcio italiano: Milan e Inter diventano ufficialmente proprietarie di San Siro. Un traguardo reso possibile dal ruolo decisivo di Paolo Scaroni e di RedBird, che hanno guidato il progetto verso la riuscita finale
Mercoledì 5 novembre 2025 è una data storica per il Milan, la città di Milano e il calcio italiano. In mattinata, è arrivata la tanto attesa ufficialità: il rogito per le cessione di San Siro a Milan e Inter è stato firmato. L'atto notarile andava completato entro il 10 novembre, data oltre la quale sarebbe scattato il vincolo di tutela sul secondo anello. In quel caso sarebbe stato impossibile qualsiasi intervento strutturale sull'impianto.

Paolo Scaroni figura fondamentale

Bisogna però fare un approfondimento sul ruolo fondamentale del Milan di RedBird e soprattutto di Paolo Scaroni. Il presidente rossonero la può vivere come una sua vittoria personale. Infatti, dall'inizio della questione stadio nuovo, il numero uno del Diavolo è stato uno dei principali fautori del progetto. Scaroni ha saputo guidare con costanza un percorso complesso, fatto di problemi e rallentamenti, caratterizzato da lunghi confronti con l'amministrazione comunale e con il sindaco Beppe Sala. Uno dei grandi meriti attribuibili principalmente a Scaroni è quello di aver messo pressione, in modo strategico, alla Giunta comunale. Presentando un'alternativa credibile come quella di San Donato, è riuscito ad arrivare in modo positivo alla conclusione della delicata questione.

LEGGI ANCHE

Il Presidente del Milan è stato molto bravo anche a portare avanti una collaborazione costruttiva con l'Inter per garantire un futuro sostenibile alle due società, tenendo a mente però che un grande merito va attribuito al club di Via Aldo Rossi, primo nell'agire concretamente verso questa direzione storica. L'aiuto del club nerazzurro è stato comunque fondamentale nella riuscita finale, dando ulteriore peso politico nell'ottica della fattibilità del progetto.

Il ruolo di RedBird

Determinante anche il ruolo del fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan, che vanta un'elevata competenza nello sviluppo di infrastrutture sportive di livello mondiale. La loro esperienza e il loro investimento testimoniano un impegno e una visione sul lungo periodo, fondato non solo sul successo sportivo ma anche sulla crescita economica e identitaria del club rossonero, con il progetto sul nuovo 'San Siro' ritenuto fin dall'inizio di vitale importanza.

LEGGI ANCHE : Il Milan di Allegri: da nave alla deriva alla Tempesta Perfetta

Come detto inizialmente, il passaggio notarile siglato oggi rappresenta una svolta epocale per Milano e i suoi cittadini: per la prima volta dal 1935, infatti, il Comune di Milano non sarà più proprietario dello stadio. Viene quindi ceduto un vero e proprio 'monumento' che ha accompagnato quasi un secolo di calcio milanese. Per finanziare l'operazione, Milan e Inter hanno ottenuto un prestito di 100 milioni di euro dalle banche, necessario a coprire l'acquisto dell'impianto e delle aree circostanti. Bisognerà aspettare ancora un po' per vedere materialmente il nuovo impianto, infatti i lavori inizieranno nei prossimi anni. Però una cosa ora si può dire: il Milan avrà una nuova casa moderna, efficiente e all'altezza dei grandi club europei.

