Milan, Criscitiello duro: 'Guida con Saelemaekers vergognoso, va fermato'

Milan-Roma terminata con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri è stata una partita bellissima, intensa e senza polemiche arbitrali. Così sembrava. Negli scorsi giorni i social hanno mostrato un episodio al quanto incredibile e che merita una spiegazione da parte dei vertici AIA. Subito dopo il rigore parato da Mike Maignan a Dybala, si vede Saelemaekers esultare con rabbia a pochi passi dall'arbitro Guida. Poco dopo, il direttore di gara non prende bene il gesto del belga e gli rifila un calcetto alla caviglia. Il gesto è inaccettabile e Guida merita una punizione, sostiene il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello .

Ecco il commento di Criscitiello in merito all'episodio Guida-Saelemaekers: "Guida ha arbitrato Milan-Roma benissimo, però il gesto con Saelemaekers che hanno tirato fuori i social per me è vergognoso e se uno da un calcetto all'arbitro ci sono 5 anni di squalifica e invece se un arbitro tira un calcetto a un arbitro e si comporta così passa tutto inosservato. Per me nonostante Guida abbia arbitrato benissimo va fermato. Quella cosa che abbiamo visto è vergognosa, indecente, perché tu hai un potere diverso, c'è il cartellino, lo puoi cacciare se ti ha esultato in faccia ma vai a cercare il contatto col calciatore tu che sei arbitro e gli dai pure il tocchettino con il piede".