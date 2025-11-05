Milan, Scaroni gioisce dopo il rogito per San Siro: 'Le cose belle...'

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso grande soddisfazione dopo la conclusione del rogito di San Siro ai rossoneri e all'Inter, avvenuto questa mattina, da parte del Comune di Milano: le sue dichiarazioni
Questa mattina si è concluso il rogito notarile per la vendita di San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano a Milan e Inter. Questo è uno dei passaggi fondamentali che porterà alla costruzione di un nuovo impianto da 71.500 posti per i due club milanesi entro il 2031 e alla quasi completa demolizione del Meazza. L'atto andava comunque ultimato entro il 10 novembre, giorno in cui sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello che avrebbero reso impossibile quest'ultimo passaggio.
Le parole di Scaroni
—
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso grande soddisfazione all'uscita dal notaio per l'avvenimento del rogito. Il numero uno rossonero si era impegnato fin dal suo ingresso nel club per la costruzione di un nuovo stadio. "Le cose belle richiedono sempre tempo", ha evidenziato il numero uno rossonero.