Milan, Scaroni gioisce dopo il rogito per San Siro: 'Le cose belle...'

Questa mattina si è concluso il rogito notarile per la vendita di San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano a Milan e Inter. Questo è uno dei passaggi fondamentali che porterà alla costruzione di un nuovo impianto da 71.500 posti per i due club milanesi entro il 2031 e alla quasi completa demolizione del Meazza. L'atto andava comunque ultimato entro il 10 novembre, giorno in cui sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello che avrebbero reso impossibile quest'ultimo passaggio.