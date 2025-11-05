Pianeta Milan
Cessione San Siro, definito il rogito a Milan e Inter: il comunicato del comune di Milano

Rogito San Siro a Milan e Inter: il comunicato del comune di Milano
San Siro, questa mattina è stato definito il rogito per la cessione dell'impianto a Milan e Inter, passaggio fondamentale per la costruzione del nuovo stadio da 71.500 posti. Il comunicato del comune di Milano
Giornata storica per quanto riguarda San Siro. Questa mattina è stato completato il rogito per la cessione dell'impianto a Milan e Inter. Si tratta di un passaggio fondamentale che porterà alla quasi completa demolizione del Meazza e alla costruzione del nuovo impianto da 71.500 posti per le due milanesi.

Il comunicato del Comune di Milano

Tale passaggio andava completato entro il 10 novembre, giorno in cui sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello di San Siro che avrebbe di fatto impedito il futuro abbattimento dell'impianto. Sul rogito avvenuto questa mattina, il comune di Milano ha emesso un comunicato. Ecco il contenuto.

"Milano, 5 novembre 2025 – È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A., nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ‘Grande Funzione Urbana San Siro’, a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F. C. Internazionale Milano s.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (‘Legge Stadi’)"

Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, completato il rogito: tutti gli aggiornamenti

