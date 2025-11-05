Rogito San Siro a Milan e Inter: il comunicato del comune di Milano

San Siro, questa mattina è stato definito il rogito per la cessione dell'impianto a Milan e Inter, passaggio fondamentale per la costruzione del nuovo stadio da 71.500 posti. Il comunicato del comune di Milano

Giornata storica per quanto riguarda San Siro. Questa mattina è stato completato il rogito per la cessione dell'impianto a Milan e Inter. Si tratta di un passaggio fondamentale che porterà alla quasi completa demolizione del Meazza e alla costruzione del nuovo impianto da 71.500 posti per le due milanesi.