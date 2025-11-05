È stato completato questa mattina il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter: in corso le ultime pratiche. E adesso si passa alla fase successiva, gli aggiornamenti
Oggi è una giornata decisiva per il futuro di San Siro. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin su X è stato completato questa mattina, il rogito per la cessione dello stadio di San Siro a Milan e Inter. L'atto è considerato fondamentale per consentire la creazione di un nuovo impianto per le due squadre milanesi, i cui lavori inizieranno nei prossimi anni.
Il rogito era un passaggio fondamentale in quanto permetterà ai due club di acquistare San Siro per poi demolirlo quasi interamente e costruire un nuovo stadio da 71.500 mila posti entro il 2031. L'atto andava concluso entro il 10 novembre, giorno i cui sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello che di fatto avrebbe reso impossibile la demolizione dell'impianto.