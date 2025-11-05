Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, completato il rogito: tutti gli aggiornamenti

ULTIME MILA NEWS

Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, completato il rogito: tutti gli aggiornamenti

Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, completato il rogito: tutti gli aggiornamenti - immagine 1
È stato completato questa mattina il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter: in corso le ultime pratiche. E adesso si passa alla fase successiva, gli aggiornamenti
Redazione PM

Oggi è una giornata decisiva per il futuro di San Siro. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin su X è stato completato questa mattina, il rogito per la cessione dello stadio di San Siro a Milan e Inter. L'atto è considerato fondamentale per consentire la creazione di un nuovo impianto per le due squadre milanesi, i cui lavori inizieranno nei prossimi anni.

Gli aggiornamenti sul rogito

—  

Il rogito era un passaggio fondamentale in quanto permetterà ai due club di acquistare San Siro per poi demolirlo quasi interamente e costruire un nuovo stadio da 71.500 mila posti entro il 2031. L'atto andava concluso entro il 10 novembre, giorno i cui sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello che di fatto avrebbe reso impossibile la demolizione dell'impianto.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, individuato l'attaccante per gennaio. Se salta, ecco l'alternativa

Si tratta comunque di un giorno storico perchè il Comune di Milano non sarà più proprietario di San Siro per la prima volta dal 1935 anno in cui lo acquistò. Milan e Inter per l'acquisto dello stadio e dell'area circostante otterranno un prestito da 100 milioni di euro dalla banche.

 

Leggi anche
Milan, Callegari avvisa Leao: “Dimostri di avere tutto quello che serve per diventare al...
Milan, Garlando sicuro di una cosa: “Rossoneri squadra con anima più forte. Una cosa sola...

© RIPRODUZIONE RISERVATA