È stato completato questa mattina il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter: in corso le ultime pratiche. E adesso si passa alla fase successiva, gli aggiornamenti

Redazione PM 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 12:54)

Oggi è una giornata decisiva per il futuro di San Siro. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin su X è stato completato questa mattina, il rogito per la cessione dello stadio di San Siro a Milan e Inter. L'atto è considerato fondamentale per consentire la creazione di un nuovo impianto per le due squadre milanesi, i cui lavori inizieranno nei prossimi anni.

