Così il giornalista sui rossoneri dopo il successo nel big match con i giallorossi: "Il Milan mi piace tantissimo come determinazione: è la squadra oggi in Serie A che ha l'anima più forte, ha la stoffa più forte e ha l'empatia più forte col suo allenatore perché sono una cosa sola. Nei momenti difficili della partita o sanno difendere con rabbia o sanno attaccare con rabbia".