Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Garlando sicuro di una cosa: “Rossoneri squadra con anima più forte. Una cosa sola con Allegri”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Garlando sicuro di una cosa: “Rossoneri squadra con anima più forte. Una cosa sola con Allegri”

Milan, senti Garlando: 'Rossoneri una cosa sola con Allegri. È la squadra ..'
Luigi Garlando, ospite del podcast 'La Tripletta' targato Gazzetta dello Sport, ha elogiato il Milan dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma, sottolineando la forza, la determinazione e l'empatia del gruppo di Allegri, ora a un punto dalla vetta
Redazione

Luigi Garlando, firma storica della Gazzetta dello Sport e presenza ormai costante nel podcast 'La Tripletta', ha offerto la sua analisi sull'ultima giornata di Serie A nell'ultima puntata del podcast. Tra i vari argomenti affrontati, non poteva mancare un approfondimento sul Milan, reduce dal successo per 1-0 contro la Roma di Gian Piero Gasperini, un risultato che ha rilanciato la squadra di Allegri nella corsa al vertice.

Milan, le dichiarazioni di Garlando

—  

Grazie a questa vittoria, i rossoneri si sono infatti riportati a un solo punto dalla vetta, recuperando due punti al Napoli di Antonio Conte capolista e riaccendendo entusiasmo e ambizioni in chiave Scudetto. Ecco, nel dettaglio, le considerazioni espresse da Garlando sui rossoneri durante l'intervento.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, niente rinnovo per Maignan? I potenziali sostituti sul taccuino dei dirigenti rossoneri >>>

Così il giornalista sui rossoneri dopo il successo nel big match con i giallorossi: "Il Milan mi piace tantissimo come determinazione: è la squadra oggi in Serie A che ha l'anima più forte, ha la stoffa più forte e ha l'empatia più forte col suo allenatore perché sono una cosa sola. Nei momenti difficili della partita o sanno difendere con rabbia o sanno attaccare con rabbia".

Leggi anche
Milan, Guidi: “I rossoneri non falliscono gli scontri diretti. Forse in quelle partite...
Milan Club Padova 65, una serata speciale: cena con Abbiati e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA