Milan, niente rinnovo per Maignan? I potenziali sostituti sul taccuino dei dirigenti rossoneri

Tra il Milan e Mike Maignan, portiere francese classe 1995, sarà complicato arrivare al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Addio possibile, per l'ex Lille e PSG, nel prossimo calciomercato estivo. Al suo posto chi arriverà? Le...
Quando, agli albori del calciomercato estivo 2021, il Milan aveva capito che Gianluigi Donnarumma non avrebbe rinnovato il proprio contratto, gli allora dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara non si fecero cogliere impreparati. Come si ricorderà, infatti, il 24 maggio 2021, a poche ore di distanza da quell'Atalanta-Milan 0-2 (due rigori di Franck Kessié) che certificò il ritorno del Diavolo in Champions League dopo 8 anni, sbarcò a Milano un portiere francese che aveva appena vinto il campionato di Ligue 1, in Francia, con il Lille: Mike Maignan. PROSSIMA SCHEDA

