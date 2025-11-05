Pianeta Milan
Marco Guidi, nel podcast 'La Tripletta' della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento del Milan dopo il successo sulla Roma: i rossoneri, imbattuti negli scontri diretti, si rilanciano nella corsa scudetto a un solo punto dal Napoli capolista
Marco Guidi, giornalista e presenza ormai fissa del podcast La Tripletta targato Gazzetta dello Sport, è intervenuto nell'ultima puntata offrendo la sua analisi sui principali temi del campionato. Tra questi non poteva mancare il Milan, reduce dalla preziosa vittoria per 1-0 contro la Roma. Un successo che ha riportato la squadra di Allegri a ridosso della vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte, distante ora soltanto un punto, e che rilancia le ambizioni rossonere dopo alcune settimane di alti e bassi. Di seguito vengono riportate le sue parole.

Milan-Roma, le parole di Guidi

Così Marco Guidi sul momento del Diavolo e il rapporto con gli scontri diretti: "Però il Milan negli scontri diretti ha vinto con la Roma, vinto con il Napoli, pareggiato a Torino dove ha avuto il rimpianto di non aver vinto… È una squadra che non fallisce gli scontri diretti: se tu vai a vedere le altre, c’è l’Inter che ha perso con Juve e Napoli, la Roma ha perso con Inter e Milan, il Napoli ha perso col Milan. Forse i rossoneri in quelle partite lì danno un po’ più di certezze".

Intanto, il Milan pensa alla prossima sfida di campionato prima della sosta per le nazionali. Sabato sera, il Diavolo sarà ospite al Tardini contro il Parma di Cuesta, determinato a riscattarsi dopo le ultime prestazioni. La vittoria in Serie A manca da cinque partite. Gli uomini di Max Allegri invece vogliono trovare conferme dopo i tre punti con i giallorossi: per la sfida delle 20:45 il tecnico toscano ritrova due giocatori chiave per la panchina.

