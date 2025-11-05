Marco Guidi , giornalista e presenza ormai fissa del podcast La Tripletta targato Gazzetta dello Sport , è intervenuto nell'ultima puntata offrendo la sua analisi sui principali temi del campionato. Tra questi non poteva mancare il Milan , reduce dalla preziosa vittoria per 1-0 contro la Roma . Un successo che ha riportato la squadra di Allegri a ridosso della vetta occupata dal Napoli di Antonio Conte, distante ora soltanto un punto, e che rilancia le ambizioni rossonere dopo alcune settimane di alti e bassi. Di seguito vengono riportate le sue parole.

Milan-Roma, le parole di Guidi

Così Marco Guidi sul momento del Diavolo e il rapporto con gli scontri diretti: "Però il Milan negli scontri diretti ha vinto con la Roma, vinto con il Napoli, pareggiato a Torino dove ha avuto il rimpianto di non aver vinto… È una squadra che non fallisce gli scontri diretti: se tu vai a vedere le altre, c’è l’Inter che ha perso con Juve e Napoli, la Roma ha perso con Inter e Milan, il Napoli ha perso col Milan. Forse i rossoneri in quelle partite lì danno un po’ più di certezze".