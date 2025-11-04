Il 4 novembre è una data importante per i tifosi rossoneri e per un calciatore in particolare. Il lontano 4 novembre del 1992, in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions League, Zvonimir Boban , centrocampista croato, mise a segno la sua prima rete con addosso la casacca del Milan .

Milan, la prima rete di Boban

Nel primo tempo, con precisione intorno al 29esimo minuto di gioco, con una bellissima punizione all'incrocio dei pali Boban fece esplodere tutto San Siro. Da quel gol cambiarono diverse cose: il croato si guadagnò sempre più spazio fino a diventare un titolarissimo. Dopo il suo gol, arrivarono anche quelli di Rijkaard, Simone e Jean-Pierre Papin, facendo terminare il match con un roboante 4-0.