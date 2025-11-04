Pianeta Milan
4 novembre 1992: la prima rete al Milan di Boban

Il 4 novembre del 1992, in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions League, Zvonimir Boban segnò il suo primo gol al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il 4 novembre è una data importante per i tifosi rossoneri e per un calciatore in particolare. Il lontano 4 novembre del 1992, in occasione del ritorno degli ottavi di finale della Champions League, Zvonimir Boban, centrocampista croato, mise a segno la sua prima rete con addosso la casacca del Milan.

Milan, la prima rete di Boban

—  

Nel primo tempo, con precisione intorno al 29esimo minuto di gioco, con una bellissima punizione all'incrocio dei pali Boban fece esplodere tutto San Siro. Da quel gol cambiarono diverse cose: il croato si guadagnò sempre più spazio fino a diventare un titolarissimo. Dopo il suo gol, arrivarono anche quelli di Rijkaard, Simone e Jean-Pierre Papin, facendo terminare il match con un roboante 4-0.

Dopo quella prestazione tutto il popolo rossonero si rese conto di aver accolto in strada un vero campione che diventerà poi un simbolo per innumerevoli calciatori. Con il Milan Boban rimase circa 9 anni, dal 1992 al 2001, collezionando ben 21 gol. Ecco, di seguito, il tabelline del match:

MILAN-SLOVAN BRATISLAVA 4-0

Reti: 29' Boban, 30' Rijkaard, 49' Simone, 72' Papin

MILAN: Antonioli, Tassotti (68' Gambaro), P. Maldini, Donadoni, Costacurta, Baresi, Lentini, Rijkaard, Papin, Boban, Massaro (46' Simone) - All.: Capello

SLOVAN BRATISLAVA: Vencel, Stupala, Chvila, Kristofik, Kinder, Zeman, Pecko, Haraoui (62' Moravec), Gostic, Dubovsky, Timko (46' Maixner) - All.: Galis

Arbitro: Martin Navarrete

