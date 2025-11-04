LEGGI ANCHE: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?
Dopo quella prestazione tutto il popolo rossonero si rese conto di aver accolto in strada un vero campione che diventerà poi un simbolo per innumerevoli calciatori. Con il Milan Boban rimase circa 9 anni, dal 1992 al 2001, collezionando ben 21 gol. Ecco, di seguito, il tabelline del match:
MILAN-SLOVAN BRATISLAVA 4-0
Reti: 29' Boban, 30' Rijkaard, 49' Simone, 72' Papin
MILAN: Antonioli, Tassotti (68' Gambaro), P. Maldini, Donadoni, Costacurta, Baresi, Lentini, Rijkaard, Papin, Boban, Massaro (46' Simone) - All.: Capello
SLOVAN BRATISLAVA: Vencel, Stupala, Chvila, Kristofik, Kinder, Zeman, Pecko, Haraoui (62' Moravec), Gostic, Dubovsky, Timko (46' Maixner) - All.: Galis
Arbitro: Martin Navarrete
