Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Tuttosport', nell'edizione odierna, sul Milan di Massimiliano Allegri. L'ex portiere rossonero, dopo aver affrontato numerose tematiche, si è voluto soffermare sulla figura di Rafael Leao, giocatore portoghese del Ilan alla sua sesta stagione con i rossoneri. Galli ha riferito che Leao sembra essere definitivamente pronto al salto di qualità, riferendo anche che Allegri riesce a gestirlo al meglio, stimolandolo per farlo maturare. Ecco, di seguito, le sue parole:
Su Rafael Leão: «Rafa sta diventando leader. È un giocatore che deve trovare il suo equilibrio: gli attaccanti sono altalenanti fino ai 24-25 anni, Leão adesso ne ha 26 e mi sembra pronto al definitivo salto di qualità. Allegri lo pettina e lo spettina, come diciamo noi in Toscana. Gli sta addosso e lo stimola: mi sembra il modo giusto per farlo maturare. Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente ...».
