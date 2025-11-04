Giovanni Galli , storico ex portiere del Milan, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Tuttosport', nell'edizione odierna, sul Milan di Massimiliano Allegri . L'ex portiere rossonero, dopo aver affrontato numerose tematiche, si è voluto soffermare sulla figura di Rafael Leao, giocatore portoghese del Ilan alla sua sesta stagione con i rossoneri. Galli ha riferito che Leao sembra essere definitivamente pronto al salto di qualità, riferendo anche che Allegri riesce a gestirlo al meglio, stimolandolo per farlo maturare. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Rafael Leão: «Rafa sta diventando leader. È un giocatore che deve trovare il suo equilibrio: gli attaccanti sono altalenanti fino ai 24-25 anni, Leão adesso ne ha 26 e mi sembra pronto al definitivo salto di qualità. Allegri lo pettina e lo spettina, come diciamo noi in Toscana. Gli sta addosso e lo stimola: mi sembra il modo giusto per farlo maturare. Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente ...».