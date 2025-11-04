Giovanni Galli , storico ex portiere del Milan degli anni 80-90, protagonista degli anni d'oro dei rossoneri e vincitore di numerosi trofei, tra cui due Coppe dei Campioni, una Coppa intercontinentale, una Supercoppa Europea, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana , ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport nell'edizione odierna. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole sul percorso del Milan di Massimiliano Allegri , attualmente al 3 posto in classifica a ad un solo punto dal Napoli capolista. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan di Massimiliano Allegri: «Questo Milan è da Scudetto. Innanzitutto è arrivato un grande allenatore come Massimiliano Allegri, poi in estate la rosa è stata ricostruita con elementi di grande spessore, ma soprattutto finalmente noto grande serenità in società. L’anno scorso c’era grande confusione: tutti facevano tutto e nessuno faceva quello che doveva fare. Con l’arrivo di Igli Tare i compiti sono stati ben assegnati e i risultati ora ne sono la diretta conseguenza».