Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli sicuro: “Questo Milan è da Scudetto. C’è grande serenità in società”

INTERVISTE

Galli sicuro: “Questo Milan è da Scudetto. C’è grande serenità in società”

Milan, rossoneri in lieve miglioramento rispetto all'anno scorso: il paragone
Giovanni Galli, ex storico portiere del Milan, ha parlato rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giovanni Galli, storico ex portiere del Milan degli anni 80-90, protagonista degli anni d'oro dei rossoneri e vincitore di numerosi trofei, tra cui due Coppe dei Campioni, una Coppa intercontinentale, una Supercoppa Europea, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport nell'edizione odierna. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole sul percorso del Milan di Massimiliano Allegri, attualmente al 3 posto in classifica a ad un solo punto dal Napoli capolista. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, parla Galli

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione

Sul Milan di Massimiliano Allegri: «Questo Milan è da Scudetto. Innanzitutto è arrivato un grande allenatore come Massimiliano Allegri, poi in estate la rosa è stata ricostruita con elementi di grande spessore, ma soprattutto finalmente noto grande serenità in società. L’anno scorso c’era grande confusione: tutti facevano tutto e nessuno faceva quello che doveva fare. Con l’arrivo di Igli Tare i compiti sono stati ben assegnati e i risultati ora ne sono la diretta conseguenza».

 

Leggi anche
Galli: “Milan da Scudetto con Allegri e Tare. Maignan da rinnovare. E su Giménez dico...
Milan, Marchegiani: “Vi spiego qual è il segreto di Maignan. Nel calcio moderno …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA