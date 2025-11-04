Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione

Calciomercato Milan, si torna a parlare del rinnovo di Maignan: il punto
Calciomercato Milan, si aprono spiragli per un possibile rinnovo di Maignan dopo il rigore parato a Dybala: non ci sono stati ancora contatti tra le parti, ma nelle prossime settimane la dirigenza potrebbe intavolare un dialogo con il francese
Redazione PM

Il rigore parato da Mike Maignan a Paulo Dybala nel finale di Milan-Roma, oltre ad aver consegnato i tre punti ai rossoneri, potrebbe cambiare il futuro del portiere francese.

Milan, si avvicina il rinnovo di Maignan?

—  

Il contratto dell'ex Lille con il Diavolo è in scadenza nel 2026 e finora non si è ancora trovato un accordo tra le parti. O meglio lo si era trovato lo scorso febbraio per un rinnovo triennale a 5,5 milioni netti più bonus con opzione a favore del Milan per prolungare l'accordo per un quarto anno. Poi non si fece nulla a causa degli errori del francese, uno su tutti quello contro il Feyenoord che costo l'eliminazione in Champions League.

LEGGI ANCHE

Secondo quanto riportato da Tuttosport le parti potrebbero essere ora più vicine. Non si può infatti escludere che, nelle prossime settimane, la dirigenza possa cercare di contattare il giocatore per parlare di un eventuale rinnovo al fine di evitare una ripetizione del caso Donnarumma.

LEGGI ANCHE: È un Milan da Scudetto? I motivi che fanno pensare di sì e quelli che fanno propendere per il no >>>

Per prima cosa, sottolinea il quotidiano torinese, dovrebbe esserci appunto un importante passo in avanti della proprietà verso l'estremo difensore che almeno in questo inizio di stagione sembra essere tornato ai suoi livelli.

Leggi anche
Maignan è tornato al top: il Milan ora confida nel rinnovo del contratto. La situazione
Milan, individuato il difensore di esperienza per il mercato di gennaio: le ultime news

© RIPRODUZIONE RISERVATA