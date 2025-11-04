Calciomercato Milan, si torna a parlare del rinnovo di Maignan: il punto

Milan, si avvicina il rinnovo di Maignan?

Il contratto dell'ex Lille con il Diavolo è in scadenza nel 2026 e finora non si è ancora trovato un accordo tra le parti. O meglio lo si era trovato lo scorso febbraio per un rinnovo triennale a 5,5 milioni netti più bonus con opzione a favore del Milan per prolungare l'accordo per un quarto anno. Poi non si fece nulla a causa degli errori del francese, uno su tutti quello contro il Feyenoord che costo l'eliminazione in Champions League.