Il portiere francese classe 1995, ex Lille e PSG, non ha infatti intenzione di firmare il rinnovo del contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Il quotidiano romano ha rivelato come, nelle prossime settimane, il Milan farà dei nuovi tentativi per convincerlo a prolungare il proprio rapporto con il club di Via Aldo Rossi. Ad oggi, però, il rinnovo sembra essere lontano. Tanto che il Milan sta già monitorando altri portieri per non farsi trovare spiazzato (Zion Suzuki del Parma ed Elia Caprile del Cagliari in Italia, poi Noah Atubolu del Friburgo all'estero).
Per ora, comunque, Maignan non ama parlare del suo futuro: la sua concentrazione e il suo impegno sono sul presente e sul Milan. Poi più in là si vedrà. Si trova molto bene con il nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, ex Juventus ed è anche grazie a qualche sua dritta se è riuscito a neutralizzare il rigore di Dybala.
