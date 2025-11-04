Mike Maignan, portiere francese classe 1995 ex Lille e PSG, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, ma il club di Via Aldo Rossi non ha ancora gettato la spugna sul rinnovo. Le ultime news sulla questione

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Mike Maignan , portiere del Milan che, domenica sera, contro la Roma a 'San Siro', ha parato un calcio di rigore a Paulo Dybala salvando il successo dei rossoneri nel finale. Maignan aveva parato l'ultimo penalty poco più di un anno fa, il 6 ottobre 2024 , a Moise Kean in Fiorentina-Milan 2-1 .

Milan, possibile rinnovo per Maignan? Il punto

Con il balzo su Dybala, che non aveva mai sbagliato un rigore con la maglia della Roma sui 18 calciati in precedenza, Maignan ha parato il quinto penalty da quando veste la maglia del Milan, il primo con la fascia di capitano al braccio. La brutta notizia, per il 'CorSport', è che, nonostante i tentativi del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri, per ora Maignan non ha cambiato idea sul proprio futuro.