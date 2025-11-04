Pianeta Milan
Maignan è tornato al top: il Milan ora confida nel rinnovo del contratto. La situazione

Mike Maignan, portiere francese classe 1995 ex Lille e PSG, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, ma il club di Via Aldo Rossi non ha ancora gettato la spugna sul rinnovo. Le ultime news sulla questione
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Mike Maignan, portiere del Milan che, domenica sera, contro la Roma a 'San Siro', ha parato un calcio di rigore a Paulo Dybala salvando il successo dei rossoneri nel finale. Maignan aveva parato l'ultimo penalty poco più di un anno fa, il 6 ottobre 2024, a Moise Kean in Fiorentina-Milan 2-1.

Milan, possibile rinnovo per Maignan? Il punto

Con il balzo su Dybala, che non aveva mai sbagliato un rigore con la maglia della Roma sui 18 calciati in precedenza, Maignan ha parato il quinto penalty da quando veste la maglia del Milan, il primo con la fascia di capitano al braccio. La brutta notizia, per il 'CorSport', è che, nonostante i tentativi del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri, per ora Maignan non ha cambiato idea sul proprio futuro.

Il portiere francese classe 1995, ex Lille e PSG, non ha infatti intenzione di firmare il rinnovo del contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Il quotidiano romano ha rivelato come, nelle prossime settimane, il Milan farà dei nuovi tentativi per convincerlo a prolungare il proprio rapporto con il club di Via Aldo Rossi. Ad oggi, però, il rinnovo sembra essere lontano. Tanto che il Milan sta già monitorando altri portieri per non farsi trovare spiazzato (Zion Suzuki del Parma ed Elia Caprile del Cagliari in Italia, poi Noah Atubolu del Friburgo all'estero).

Per ora, comunque, Maignan non ama parlare del suo futuro: la sua concentrazione e il suo impegno sono sul presente e sul Milan. Poi più in là si vedrà. Si trova molto bene con il nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, ex Juventus ed è anche grazie a qualche sua dritta se è riuscito a neutralizzare il rigore di Dybala.

