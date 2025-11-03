Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle ultime novità in casa Milan per quanto riguarda i possibili rinnovi di Leao e Pulisic. Ecco i dettagli da 'YouTube'

Sempre caldo il mercato in casa Milan anche per quanto riguarda i possibili rinnovi. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato ancora dei contratti che il Diavolo potrebbe presto rivedere: "Abbiamo già parlato dei rinnovi di Tomori e Saelemaekers e dell'idea di prolungare il contratto in scadenza nel 2028 di Leao". L'esperto di mercato ha spiegato i motivi per cui il Milan vorrebbe lavorare prima sul contratto del portoghese: "Il Milan non vuole arrivare con l'acqua alla gola, vuole prendersi del tempo e fare un lavoro fatto bene. Blindare Leao per i prossimi anni".