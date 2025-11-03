Pianeta Milan
Rinnovi Milan, Moretto: “Pulisic? Di fatto non ci sono contatti. Si lavora su Leao perché …”

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle ultime novità in casa Milan per quanto riguarda i possibili rinnovi di Leao e Pulisic. Ecco i dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Sempre caldo il mercato in casa Milan anche per quanto riguarda i possibili rinnovi. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato ancora dei contratti che il Diavolo potrebbe presto rivedere: "Abbiamo già parlato dei rinnovi di Tomori e Saelemaekers e dell'idea di prolungare il contratto in scadenza nel 2028 di Leao". L'esperto di mercato ha spiegato i motivi per cui il Milan vorrebbe lavorare prima sul contratto del portoghese: "Il Milan non vuole arrivare con l'acqua alla gola, vuole prendersi del tempo e fare un lavoro fatto bene. Blindare Leao per i prossimi anni".

Dal video sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano, Moretto ha parlato anche della situazione attuale di Pulisic, attaccante fondamentale per il Milan. Le ultime novità sul suo possibile rinnovo.

"Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 con opzione a favore del Milan anche per il 2028. Vi ribadisco che è una situazione che a oggi non ha un'evoluzione. E' in standby non ci sono appuntamenti, ma il Milan lo vorrà trattare di nuovo. Di fatto oggi non ci sono contratti tra le parti".

