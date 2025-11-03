Dalle parti di 'Casa Milan' il calciomercato non dorme mai. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi sono sempre al lavoro, tutti i giorni, per tenere sott'occhio i profili più interessanti per potenziare l'organico a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Ci si è resi conto, infatti, in questa prima parte di stagione, di come la rosa - con soli 19 giocatori di movimento e infortuni in serie - sia corta. Anche in un'annata senza coppe europee. Dalla prossima finestra invernale, pertanto, ci si aspetta più di qualche novità. PROSSIMA SCHEDA
Mercato Milan, Moncada accelera per due baby fenomeni. Ma c’è un ostacolo serio
Per le prossime sessioni di calciomercato nel 2026 il Milan di RedBird punterà a un mix tra giocatori esperti e giovani in rampa di lancio. Non contravvenendo, dunque, totalmente ai principi di base del fondo statunitense. Ecco le ultime news
