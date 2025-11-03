Dalle parti di 'Casa Milan' il calciomercato non dorme mai. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi sono sempre al lavoro, tutti i giorni, per tenere sott'occhio i profili più interessanti per potenziare l'organico a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Ci si è resi conto, infatti, in questa prima parte di stagione, di come la rosa - con soli 19 giocatori di movimento e infortuni in serie - sia corta. Anche in un'annata senza coppe europee. Dalla prossima finestra invernale, pertanto, ci si aspetta più di qualche novità. PROSSIMA SCHEDA