Il Milan è alla caccia di un difensore centrale di esperienza e qualità da regalare a Massimiliano Allegri nel calciomercato di gennaio. Spunta un nome molto interessante: il direttore sportivo Igli Tare può pensarci seriamente. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Mancano ancora un paio di mesi alla riapertura del calciomercato, ma il Milan è già operativo alla ricerca dei rinforzi che gli servono. Nella sessione di trattative che andrà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il club di Via Aldo Rossi sembra intenzionato a prendere 2-3 giocatori per completare l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il quale, così, avrà tutti gli elementi necessari per poter puntare all'obiettivo più alto già in questa stagione. PROSSIMA SCHEDA

