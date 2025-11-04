Mancano ancora un paio di mesi alla riapertura del calciomercato, ma il Milan è già operativo alla ricerca dei rinforzi che gli servono. Nella sessione di trattative che andrà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il club di Via Aldo Rossi sembra intenzionato a prendere 2-3 giocatori per completare l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il quale, così, avrà tutti gli elementi necessari per poter puntare all'obiettivo più alto già in questa stagione. PROSSIMA SCHEDA
Milan, individuato il difensore di esperienza per il mercato di gennaio: le ultime news
Il Milan è alla caccia di un difensore centrale di esperienza e qualità da regalare a Massimiliano Allegri nel calciomercato di gennaio. Spunta un nome molto interessante: il direttore sportivo Igli Tare può pensarci seriamente. Il punto
