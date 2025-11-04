Pianeta Milan
Galli: “Milan da Scudetto con Allegri e Tare. Maignan da rinnovare. E su Giménez dico …”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva per 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni
Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni (1986-1990) e vincitore, in rossonero, di due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana con il Diavolo di Arrigo Sacchi, ha parlato dei rossoneri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul Milan: «Questo Milan è da Scudetto. Innanzitutto è arrivato un grande allenatore come Massimiliano Allegri, poi in estate la rosa è stata ricostruita con elementi di grande spessore, ma soprattutto finalmente noto grande serenità in società. L’anno scorso c’era grande confusione: tutti facevano tutto e nessuno faceva quello che doveva fare. Con l’arrivo di Igli Tare i compiti sono stati ben assegnati e i risultati ora ne sono la diretta conseguenza».

Sulla rivale principale del Milan verso lo Scudetto: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juventus: con Luciano Spalletti i bianconeri possono rientrare in corsa per il titolo. Il Milan, però, ha il vantaggio di non fare le coppe, il che alla lunga sposta e vale punti preziosi in classifica. Gli sforzi mentali che comporta giocare in Champions League in settimana si fanno sentire e pesano parecchio sui giocatori».

Su Mike Maignan come fattore in più nella corsa al titolo: «Assolutamente sì. Parliamo di uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Ho una stima enorme di questo portiere. Mike fa la differenza non solo tecnicamente con le sue parate, ma a tutto tondo, visto che partecipa anche alla costruzione del gioco da dietro. Maignan è soprattutto un elemento di grande personalità: trascina la squadra con la sua leadership».

Sul rinnovo per il francese: «Certamente. È un top player e il Milan farebbe bene a blindarlo. Sposta gli equilibri. Me lo terrei stretto».

Su Rafael Leão: «Rafa sta diventando leader. È un giocatore che deve trovare il suo equilibrio: gli attaccanti sono altalenanti fino ai 24-25 anni, Leão adesso ne ha 26 e mi sembra pronto al definitivo salto di qualità. Allegri lo pettina e lo spettina, come diciamo noi in Toscana. Gli sta addosso e lo stimola: mi sembra il modo giusto per farlo maturare. Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente ...».

Sul Milan senza un grande bomber: «Vado un po’ controcorrente e dico che Santiago Giménez esploderà: ne sono convinto. Per il messicano è stato fatto un investimento importante, per cui il ragazzo va supportato. Me lo ricordo al Feyenoord, faceva tanti gol. Giménez, però, deve rendersi conto che ora è in una dimensione diversa e molto alta. Perciò deve regolarsi di conseguenza, se vuole imporsi in Italia. Le capacità le ha: dipende solo da lui».

