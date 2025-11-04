Milan, Buffon contro Cassano: 'Allegri il migliore possibile per i rossoneri'

Il nuovo Milan targato Max Allegri è tornato a vincere : domenica sera con la Roma è finita 1-0 per i rossoneri. Nei giorni successivi, molti meriti sono stati attribuiti al tecnico toscano, capace di ridare identità e spirito di sacrificio a un gruppo in difficoltà dopo le ultime complicate stagioni. A proposito del tecnico livornese, ai microfoni di 'Viva el Futbol', si è espresso il Capo delegazione della Nazionale Italiana, nonché ex capitano della Juve 'allegriana', Gianluigi Buffon .

Milan, le dichiarazioni di Buffon su Allegri

Il discorso su Allegri si apre con una riflessione rispetto agli ultimi tecnici bianconeri: "Perché lui ha avuto più fiducia alla Juventus rispetto a Pirlo, Motta e Tudor? Probabilmente Allegri per il Curriculum e il passato che ha avuto dava certe garanzie sul fatto di arrivare all'obiettivo, anche se minimo. Magari per gli altri essendo meno esperti, c'era fiducia con qualche remora".