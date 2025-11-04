Milan, Buffon contro Cassano: 'Allegri il migliore possibile per i rossoneri'

Poi, l'ex numero 1 azzurro ha continuato il suo ragionamento facendo un confronto con Tuchel, spiegando come non sempre il tecnico più bravo sia il migliore per un determinato club in un determinato momento storico. Nel suo discorso, Buffon si rivolge ad Antonio Cassano, che nelle ultime settimane si è espresso in maniera negativa sull'allenatore del Milan.
Ecco le sue parole: "Se un giorno diventassi dirigente, vorrei Tuchel come allenatore. Ma vi dico questo: ci sono allenatori che ti piacciono di più ed altri di meno. Ma secondo me esistono allenatori più funzionali ad un certo club e ad un certo periodo storico, rispetto ad altri che possono sembrare migliori. L'allenatore più bravo non significa che sia il migliore in un certo momento. So che tu (Cassano) hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan".
Ha concluso dicendo: "Ora sembra una società ordinata. Non vengono più fuori interviste in un certo modo da giocatori, dirigenti, tutto si muove in una linea funzionale ai risultati. Questo va riconosciuto ad Allegri. Che ha portato un modo di ragionare e stare nel gruppo che magari ha implementato negli anni con la sua esperienza. Poi ditemi quanti allenatori hanno l'onestà di riconoscere la superiorità della Roma nei primi 35 minuti come fatto da lui".
