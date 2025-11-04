Carlo Liedholm, figlio di Nils, ex leggenda del Milan e Roma, ha parlato della vittoria dei rossoneri contro i giallorossi elogiando le qualità del centrocampista Luka Modric: ecco le sue dichiarazioni

La vittoria nel posticipo della 10a giornata contro la Roma ha dato grande entusiasmo al Milan. Nonostante un avvio difficile, i rossoneri, grazie ad una rete di Pavlovic a fine primo tempo e al rigore parato da Maignan su Dybala, hanno ottenuti tre importantissimi che hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di agguantare i giallorossi e l'Inter a quota 21 punti in classifica e portarsi a meno uno dal Napoli capolista.