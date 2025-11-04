Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Carlo Liedholm: “Modric è la luce del Milan, mio padre si sarebbe rivisto in lui. Sullo scudetto dico che …”

INTERVISTE

Carlo Liedholm: “Modric è la luce del Milan, mio padre si sarebbe rivisto in lui. Sullo scudetto dico che …”

Carlo Liedholm: 'Rossoneri da scudetto? Per il gioco no, per i risultati...'
Carlo Liedholm, figlio di Nils, ex leggenda del Milan e Roma, ha parlato della vittoria dei rossoneri contro i giallorossi elogiando le qualità del centrocampista Luka Modric: ecco le sue dichiarazioni
Redazione PM

La vittoria nel posticipo della 10a giornata contro la Roma ha dato grande entusiasmo al Milan. Nonostante un avvio difficile, i rossoneri, grazie ad una rete di Pavlovic a fine primo tempo e al rigore parato da Maignan su Dybala, hanno ottenuti tre importantissimi che hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di agguantare i giallorossi e l'Inter a quota 21 punti in classifica e portarsi a meno uno dal Napoli capolista.

Milan-Roma, Carlo Liedholm esalta Modric

—  

Dopo due pareggi consecutivi, dunque il Diavolo si è aggiudicato il big match contro i giallorossi, rilanciando le ambizioni scudetto. Su questo punto si è soffermato Carlo Liedholm, figlio di Nils, storica leggenda del club rossonero. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport.

LEGGI ANCHE

Sul Milan da Scudetto:"Per il gioco no, per i risultati sì".

LEGGI ANCHE: Milan, individuato il difensore di esperienza per il mercato di gennaio: le ultime news >>>

Su Modric:"Modric è la luce del Milan, è di una caratura superiore a tutti quelli che circolano in questo momento in Italia. Quando un giocatore di 40 anni riesce ad essere così determinante, è però anche la dimostrazione che il campionato italiano non è di grande qualità. Mio padre si sarebbe riconosciuto in lui, anche lui ha giocato fino a 40 anni".

Leggi anche
Ex Milan, Pancaro: “Deportivo? Nella partita di ritorno non ci abbiamo capito niente”
Walker parole al miele per Gimenez. Poi un paragone: “Nel modo di giocare è simile a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA