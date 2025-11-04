Milan-Roma, le statistiche della vittoria con i giallorossi. Cosa ci raccontano

Sul piano difensivo, il Milan ha subito sette reti nelle prime dieci giornate stagionali, un numero che non si vedeva dalla stagione 2008/09. La continuità della squadra è testimoniata anche dall'imbattibilità prolungata. I rossoneri non conoscono la sconfitta da nove match di Serie A consecutivi (6 vittorie, 3 pareggi), un periodo simile non si registrava dal lasso temporale tra dicembre 2023 e febbraio 2024.
Tra i protagonisti individuali, Pavlovic ha già eguagliato il bottino di reti dell’intero precedente campionato con due gol in stagione, dimostrando anche un’ottima capacità di partecipazione offensiva nelle uscite casalinghe. Maignan, dal canto suo, ha parato il terzo rigore in Serie A, il primo dallo scorso ottobre contro la Fiorentina, confermandosi un punto di riferimento tra i pali.
Leao continua a essere determinante: è uno dei tre attaccanti (assieme a Dybala e Lautaro Martinez) ad aver sempre segnato e servito assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A. Per curiosità, la Roma, è la squadra con cui il portoghese ha collezionato il maggior numero di assist in campionato (cinque). Ora il Milan non vuole più fermarsi, sabato sarà ospite del Parma al Tardini, e cerca conferme dopo la buona prestazione contro la Roma di Gasperini.
