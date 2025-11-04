Milan-Roma, le statistiche della vittoria con i giallorossi. Cosa ci raccontano

Sul piano difensivo, il Milan ha subito sette reti nelle prime dieci giornate stagionali , un numero che non si vedeva dalla stagione 2008/09. La continuità della squadra è testimoniata anche dall' imbattibilità prolungata . I rossoneri non conoscono la sconfitta da nove match di Serie A consecutivi (6 vittorie, 3 pareggi), un periodo simile non si registrava dal lasso temporale tra dicembre 2023 e febbraio 2024.

Leao continua a essere determinante: è uno dei tre attaccanti (assieme a Dybala e Lautaro Martinez) ad aver sempre segnato e servito assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A. Per curiosità, la Roma, è la squadra con cui il portoghese ha collezionato il maggior numero di assist in campionato (cinque). Ora il Milan non vuole più fermarsi, sabato sarà ospite del Parma al Tardini, e cerca conferme dopo la buona prestazione contro la Roma di Gasperini.