Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, i numeri che ci raccontano la grande vittoria dei rossoneri

MILAN-ROMA

Milan-Roma, i numeri che ci raccontano la grande vittoria dei rossoneri

Milan-Roma, le statistiche della vittoria con i giallorossi. Cosa ci raccontano
Il Milan batte la Roma 1-0 a San Siro: Pavlovic decisivo e Maignan protagonista. I numeri evidenziano la prima vittoria contro i giallorossi dal gennaio 2024, la difesa solida e nove match di imbattibilità in Serie A
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri si regala tre punti pesanti contro la Roma grazie al gol decisivo di Strahinja Pavlovic su assist di Rafael Leao e a un rigore neutralizzato da Mike Maignan su Paulo Dybala. Una prestazione solida e concreta che permette ai rossoneri di confermarsi ai vertici della classifica di Serie A e di dimostrare continuità dopo un periodo di gare intense. Caratterizzate dai tanti infortuni che hanno indebolito la rosa del Diavolo.

Milan-Roma, i numeri del big match

—  

I numeri della sfida di San Siro parlano chiaro. È la prima vittoria contro i giallorossi in Serie A dal 14 gennaio 2024, quando il Milan si impose 3-1 a San Siro. Complessivamente, la Roma resta la squadra contro cui i rossoneri hanno ottenuto più successi in campionato, 81 in totale. La squadra di Allegri ha inoltre vinto quattro delle ultime cinque partite interne, raddoppiando i successi rispetto alle cinque precedenti.

LEGGI ANCHE

Sul piano difensivo, il Milan ha subito sette reti nelle prime dieci giornate stagionali, un numero che non si vedeva dalla stagione 2008/09. La continuità della squadra è testimoniata anche dall'imbattibilità prolungata. I rossoneri non conoscono la sconfitta da nove match di Serie A consecutivi (6 vittorie, 3 pareggi), un periodo simile non si registrava dal lasso temporale tra dicembre 2023 e febbraio 2024.

Tra i protagonisti individuali, Pavlovic ha già eguagliato il bottino di reti dell’intero precedente campionato con due gol in stagione, dimostrando anche un’ottima capacità di partecipazione offensiva nelle uscite casalinghe. Maignan, dal canto suo, ha parato il terzo rigore in Serie A, il primo dallo scorso ottobre contro la Fiorentina, confermandosi un punto di riferimento tra i pali.

LEGGI ANCHE: Gabbia è un pilastro del Milan: contro la Roma due dati davvero significativi>>>

Leao continua a essere determinante: è uno dei tre attaccanti (assieme a Dybala e Lautaro Martinez) ad aver sempre segnato e servito assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A. Per curiosità, la Roma, è la squadra con cui il portoghese ha collezionato il maggior numero di assist in campionato (cinque). Ora il Milan non vuole più fermarsi, sabato sarà ospite del Parma al Tardini, e cerca conferme dopo la buona prestazione contro la Roma di Gasperini.

Leggi anche
Verso Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze in vista dei rossoneri. Ecco chi non...
Milan, Mauro: “C’è un ambiente che sembra adeguato a vincere. Contro la Roma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA