Verso Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze in vista dei rossoneri. Ecco chi non ci sarà

Verso Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze in vista dei rossoneri. Ecco chi non ci sarà

Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze per i crociati
Il Parma arriva alla sfida col Milan dopo la sconfitta per 3-1 col Bologna e con diverse assenze pesanti. Ordoñez è squalificato, mentre Estevez e Circati restano in dubbio. Cuesta cerca risposte e compattezza per fermare i rossoneri al Tardini.
Sabato 8 novembre, il Parma si prepara a ricevere il Milan al Tardini in un momento non semplice. La squadra di mister Cuesta arriva infatti dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna, maturata in rimonta dopo un avvio incoraggiante. Il gol-lampo di Bernabé, arrivato dopo pochi secondi dal fischio iniziale, aveva illuso i crociati, poi travolti nella ripresa dalla doppietta di Castro e dal sigillo nel recupero di Miranda, che ha chiuso definitivamente i conti.

Nuove assenze per il Parma in vista del Milan

Oltre al risultato negativo, il Parma deve fare i conti anche con alcune pesanti assenze in vista della sfida di sabato contro i rossoneri di mister Allegri. Ordoñez sarà squalificato dopo il doppia giallo rimediato in 10' contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, mentre restano in forte dubbio Estevez e Circati: il primo ha accusato un risentimento all’adduttore sinistro, il secondo una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo. Entrambi saranno valutati dallo staff medico nei prossimi giorni.

Una situazione non ideale per Cuesta, che dovrà studiare nuove soluzioni in vista del confronto con un Milan in cerca di conferme. Al Tardini, prima della sosta per le nazionali, servirà compattezza e carattere per provare a fermare una squadra che, nonostante alti e bassi, resta tra le più pericolose del campionato.

