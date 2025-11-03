Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze per i crociati

Il Parma arriva alla sfida col Milan dopo la sconfitta per 3-1 col Bologna e con diverse assenze pesanti. Ordoñez è squalificato, mentre Estevez e Circati restano in dubbio. Cuesta cerca risposte e compattezza per fermare i rossoneri al Tardini.

Redazione 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 21:20)

Sabato 8 novembre, il Parma si prepara a ricevere il Milan al Tardini in un momento non semplice. La squadra di mister Cuesta arriva infatti dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna, maturata in rimonta dopo un avvio incoraggiante. Il gol-lampo di Bernabé, arrivato dopo pochi secondi dal fischio iniziale, aveva illuso i crociati, poi travolti nella ripresa dalla doppietta di Castro e dal sigillo nel recupero di Miranda, che ha chiuso definitivamente i conti.