Parma-Milan, emergenza per Cuesta: tre nuove assenze per i crociati

Il Parma arriva alla sfida col Milan dopo la sconfitta per 3-1 col Bologna e con diverse assenze pesanti. Ordoñez è squalificato, mentre Estevez e Circati restano in dubbio. Cuesta cerca risposte e compattezza per fermare i rossoneri al Tardini.
Sabato 8 novembre, il Parma si prepara a ricevere il Milan al Tardini in un momento non semplice. La squadra di mister Cuesta arriva infatti dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna, maturata in rimonta dopo un avvio incoraggiante. Il gol-lampo di Bernabé, arrivato dopo pochi secondi dal fischio iniziale, aveva illuso i crociati, poi travolti nella ripresa dalla doppietta di Castro e dal sigillo nel recupero di Miranda, che ha chiuso definitivamente i conti.
Nuove assenze per il Parma in vista del Milan
Oltre al risultato negativo, il Parma deve fare i conti anche con alcune pesanti assenze in vista della sfida di sabato contro i rossoneri di mister Allegri. Ordoñez sarà squalificato dopo il doppia giallo rimediato in 10' contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, mentre restano in forte dubbio Estevez e Circati: il primo ha accusato un risentimento all’adduttore sinistro, il secondo una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo. Entrambi saranno valutati dallo staff medico nei prossimi giorni.