PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, Trevisani: “I rossoneri hanno giocato molto bene dopo il gol e male prima. Su Leao dico che …”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, Trevisani: “I rossoneri hanno giocato molto bene dopo il gol e male prima. Su Leao dico che …”

Milan-Roma, Trevisani: 'Ecco cosa ha fatto la differenza. Su Leao...'
Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato il successo del Milan ottenuto nel big match contro la Roma, grazie ad una rete al 39' di Pavlovic su assist di Rafael Leao: ecco le sue parole rilasciate a Pressing
Successo importantissimo del Milan che si aggiudica il big match contro la Roma, grazie ad una rete al 39' di Pavlovic su assist di Leao. I rossoneri grazie a questi tre punti hanno raggiunto la squadra di Gian Piero Gasperini e l'Inter a quota 21 punti in classifica e a meno uno dal Napoli capolista a 22.

Milan-Roma, Trevisani esalta Leao

Della vittoria rossonera ne ha parlato Riccardo Trevisani a Pressing. Il giornalista sportivo si è poi soffermato sulla prestazione di Rafael Leao esaltando le sue qualità. Ecco le parole.

Sulla partita:"Una volta che la Roma non ha concretizzato le occasioni create nella prima mezz'ora era evidente che la gara avrebbe preso un'altra piega dopo il gol. Il Milan, dopo l'1-0, ha avuto diverse chance per fare il secondo gol. Il Milan ha giocato molto bene dopo il gol e molto male prima. La Roma ha avuto una grande occasione nel finale con il rigore di Dybala per pareggiare. La differenza è stata che Pavlovic il rigore lo ha segnato, mentre l'argentino lo ha sbagliato".

Su Leao:"Ma Leao non era un problema? E' la soluzione. Il Milan sa giocare in ripartenza e Leao negli spazi si esalta. Sul gol non mette dentro il pallone a caso, ma guarda e aspetta Pavlovic. Leao è un giocatore straordinario. Leao non può essere mai un problema, Leao è sempre una grande soluzione".

