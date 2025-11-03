Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, Costacurta su Leao: “Rafa è stato molto bravo. Con quegli spazi ha giocato sul velluto”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, Costacurta su Leao: “Rafa è stato molto bravo. Con quegli spazi ha giocato sul velluto”

Milan-Roma, Costacurta elogia Leao: 'Ha giocato sul velluto'. Le parole
Alessandro Costacurta elogia Leao dopo Milan-Roma. Il portoghese è sempre più al centro del progetto di Allegri e si sente un leader. L'ex rossonero ha dichiarato: "Con quegli spazi ha giocato sul velluto, bravo e anche sfortunato"
Redazione

Il Milan di Allegri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi, imponendosi 1-0 a San Siro contro la Roma di Gasperini. Uno dei protagonisti della sfida della decima giornata è Rafa Leao, sempre più leader della squadra: nel primo tempo illumina il contropiede che Pavlovic trasforma in gol e guida con accelerazioni e imprevedibilità la manovra rossonera.

Nella ripresa il Milan crea altre chance per raddoppiare, mentre Maignan torna decisivo parando il rigore a Dybala. Nel finale, il Diavolo si compatta e controlla il match senza concedere nulla agli avversari, con Leao concentrato e sul pezzo fino all’ultimo minuto in cui è rimasto in campo.

LEGGI ANCHE

Milan-Roma, le parole di Costacurta su Leao

—  

Dopo il big match di San Siro, ai microfoni di Sky Calcio Club condotto da Caressa, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta si è espresso sulla partita del numero 10 rossonero, protagonista nel gol di Pavlovic con la cavalcata conclusa con l'assist vincente per il serbo. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot >>>

Sulla partita di Leao: "Con quegli spazi ha giocato veramente sul velluto. È stato bravo e anche sfortunato. Va sempre sottolineato quando fa quel tipo di azione: poi prende delle pause, come sempre, ma stasera è stato bravo".

Leggi anche
Milan-Roma, per Bucchioni la vittoria porta la firma di tre protagonisti: Allegri, Leao e Maignan
Milan-Roma, Saelemaekers esulta in faccia a Guida e l’arbitro gli dà un calcetto: il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA