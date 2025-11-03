Milan-Roma, Costacurta elogia Leao: 'Ha giocato sul velluto'. Le parole

Alessandro Costacurta elogia Leao dopo Milan-Roma. Il portoghese è sempre più al centro del progetto di Allegri e si sente un leader. L'ex rossonero ha dichiarato: "Con quegli spazi ha giocato sul velluto, bravo e anche sfortunato"

Redazione 3 novembre - 14:27

Il Milan di Allegri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi, imponendosi 1-0 a San Siro contro la Roma di Gasperini. Uno dei protagonisti della sfida della decima giornata è Rafa Leao, sempre più leader della squadra: nel primo tempo illumina il contropiede che Pavlovic trasforma in gol e guida con accelerazioni e imprevedibilità la manovra rossonera.