Milan-Roma, Costacurta elogia Leao: 'Ha giocato sul velluto'. Le parole

Milan-Roma, le parole di Costacurta su Leao—
Dopo il big match di San Siro, ai microfoni di Sky Calcio Club condotto da Caressa, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta si è espresso sulla partita del numero 10 rossonero, protagonista nel gol di Pavlovic con la cavalcata conclusa con l'assist vincente per il serbo. Ecco le sue parole.
Sulla partita di Leao: "Con quegli spazi ha giocato veramente sul velluto. È stato bravo e anche sfortunato. Va sempre sottolineato quando fa quel tipo di azione: poi prende delle pause, come sempre, ma stasera è stato bravo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA