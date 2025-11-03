Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su 'Sky Sport 24', nonostante il giorno di riposo oggi a Milanello sono presenti Christian Pulisic e Adrien Rabiot per proseguire nel loro lavoro di recupero dai rispettivi infortuni . Pulisic è reduce da una lesione di basso grado al bicipite femorale destro ; Rabiot da una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro .

Secondo 'Sky Sport', sia Pulisic sia Rabiot, fuori causa in tutto l'ultimo periodo dopo la sosta Nazionali di ottobre, stanno molto meglio e stanno accelerando il loro recupero per essere a disposizione di Allegri per Parma-Milan. Nei prossimi giorni la situazione andrà a delinearsi in modo più chiaro.