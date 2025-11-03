Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot

ULTIME MILAN NEWS

Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot

Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot
Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto 1-0 ieri sera a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini ancora in emergenza: Christian Pulisic e Adrien Rabiot sono fuori per infortunio. Ma è partito il countdown per il loro rientro in campo. Le...
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ha battuto 1-0 la Roma ieri sera a 'San Siro' portandosi a quota 21 punti nella classifica di Serie A, al secondo posto in campionato, pari merito proprio con i giallorossi e l'Inter ed a soltanto una lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte,  capolista del torneo.

Verso Parma-Milan: Pulisic e Rabiot provano il recupero!

—  

Oggi, per i rossoneri di Massimiliano Allegri, giornata di riposo. Da domani il Diavolo riprenderà, nel centro sportivo di Milanello, la preparazione in vista di Parma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini'.

LEGGI ANCHE

Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su 'Sky Sport 24', nonostante il giorno di riposo oggi a Milanello sono presenti Christian Pulisic e Adrien Rabiot per proseguire nel loro lavoro di recupero dai rispettivi infortuni. Pulisic è reduce da una lesione di basso grado al bicipite femorale destro; Rabiot da una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro.

LEGGI ANCHE: Milan, Leao corre veloce: che assist per Pavlovic! “Orgogliosi per la vittoria, mai arrendersi” >>>

Secondo 'Sky Sport', sia Pulisic sia Rabiot, fuori causa in tutto l'ultimo periodo dopo la sosta Nazionali di ottobre, stanno molto meglio e stanno accelerando il loro recupero per essere a disposizione di Allegri per Parma-Milan. Nei prossimi giorni la situazione andrà a delinearsi in modo più chiaro.

Leggi anche
Il Presidente Scaroni: “Milan da Scudetto? Non lo so. Di sicuro è da cardiopalma!”
Milan-Roma, Allegri prepara l’attacco: Nkunku titolare? Alla ricerca del bomber, ecco i nomi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA