Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è stato intercettato dai giornalisti all'entrata dell'Assemblea della Lega Calcio di Serie A in programma oggi a Lissone. Ecco le sue parole all'indomani della vittoria contro la Roma a 'San Siro'
Ieri sera il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini nel posticipo domenicale della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Ha deciso il match, sul pregevole assist di Rafael Leão, il guizzo da centravanti navigato di Strahinja Pavlović. Uno che, di mestiere, fa il difensore centrale e che è già giunto al suo secondo gol in campionato.

Milan, il commento di Scaroni nel 'day after' del successo contro la Roma

Con questi tre punti, il Milan ha toccato quota 21 in classifica, raggiungendo proprio la Roma e l'Inter di Cristian Chivu: questo terzetto insegue il Napoli di Antonio Conte, capolista del torneo con 22 punti. La vittoria ha riportato un po' il sereno in casa rossonera dopo i due precedenti pareggi contro Pisa (2-2 in casa) e Atalanta (1-1 in trasferta), dove il Milan non aveva fornito prestazioni impressionanti.

E un volto sorridente, questa mattina, l'aveva anche Paolo Scaroni, Presidente del Milan, nel momento del suo ingresso all'assemblea di Lega Calcio Serie A in programma in mattinata a Lissone (MB). Interrogato dai giornalisti presenti sulla soddisfazione per la partita di ieri sera, Scaroni ha commentato con un laconico "Eh, beh!". Interpellato, poi, però, sulle chance di titolo per il Diavolo di Allegri, il Presidente ha aggiunto: "Milan da Scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma".

