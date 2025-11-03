LEGGI ANCHE: Milan, Leao corre veloce: che assist per Pavlovic! “Orgogliosi per la vittoria, mai arrendersi” >>>
E un volto sorridente, questa mattina, l'aveva anche Paolo Scaroni, Presidente del Milan, nel momento del suo ingresso all'assemblea di Lega Calcio Serie A in programma in mattinata a Lissone (MB). Interrogato dai giornalisti presenti sulla soddisfazione per la partita di ieri sera, Scaroni ha commentato con un laconico "Eh, beh!". Interpellato, poi, però, sulle chance di titolo per il Diavolo di Allegri, il Presidente ha aggiunto: "Milan da Scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma".
© RIPRODUZIONE RISERVATA