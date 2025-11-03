Ieri sera il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini nel posticipo domenicale della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 . Ha deciso il match, sul pregevole assist di Rafael Leão , il guizzo da centravanti navigato di Strahinja Pavlović . Uno che, di mestiere, fa il difensore centrale e che è già giunto al suo secondo gol in campionato.

Milan, il commento di Scaroni nel 'day after' del successo contro la Roma

Con questi tre punti, il Milan ha toccato quota 21 in classifica, raggiungendo proprio la Roma e l'Inter di Cristian Chivu: questo terzetto insegue il Napoli di Antonio Conte, capolista del torneo con 22 punti. La vittoria ha riportato un po' il sereno in casa rossonera dopo i due precedenti pareggi contro Pisa (2-2 in casa) e Atalanta (1-1 in trasferta), dove il Milan non aveva fornito prestazioni impressionanti.