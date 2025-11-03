Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Leao corre veloce: che assist per Pavlovic! “Orgogliosi per la vittoria, mai arrendersi”

MILAN-ROMA

Milan, Leao corre veloce: che assist per Pavlovic! “Orgogliosi per la vittoria, mai arrendersi”

Milan, Leao corre veloce: che assist per Pavlovic! 'Orgogliosi per la vittoria, mai arrendersi'
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ha fornito ieri sera il primo assist del suo campionato: è risultato quello decisivo per il gol di Strahinja Pavlovic in Milan-Roma 1-0 di 'San Siro'. Ecco le sue parole nel post-partita
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 1-0 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini nella 10^ giornata della Serie A 2025-2026 grazie a un gol di Strahinja Pavlović sull'assist di Rafael Leao. Proprio il portoghese è stato uno dei migliori in campo del Diavolo: contro i giallorossi si è vista una delle migliori versioni stagionali di Leao. Il quale, quando gioca così, fa la differenza contro chiunque.

Milan-Roma 1-0, così Leao nel post-partita di 'San Siro'

—  

«Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica», le dichiarazioni di Leao, riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, al termine di Milan-Roma. Il nativo di Almada ha poi continuato: «Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada accelera per due baby fenomeni. Ma c'è un ostacolo serio >>>

Leao, lo ricordiamo, è stato in dubbio fino all'ultimo per Milan-Roma per via di un'infiammazione all'anca. Ma il numero 10 del Milan ha stretto i denti, accantonato il dolore e fatto di tutto per esserci. In 48 ore ha recuperato dal fastidio e si è ripreso una maglia da titolare contro i capitolini. Un atto di amore verso il Milan e per i suoi compagni di squadra. Al 39' l'assolo che ha portato al gol di Pavlović è stato fantastico: primo assist decisivo per il lusitano in questa stagione dopo i tre gol segnati contro Fiorentina (doppietta) e Pisa. Ora è il momento di trovare continuità.

Leggi anche
Milan, settimana decisiva per il rogito dello stadio di San Siro: prima di quella data …
Condò su Milan-Roma: “Una macchia nello scontro diretto. Ecco perché hanno vinto i rossoneri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA