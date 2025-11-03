Leao, lo ricordiamo, è stato in dubbio fino all'ultimo per Milan-Roma per via di un'infiammazione all'anca. Ma il numero 10 del Milan ha stretto i denti, accantonato il dolore e fatto di tutto per esserci. In 48 ore ha recuperato dal fastidio e si è ripreso una maglia da titolare contro i capitolini. Un atto di amore verso il Milan e per i suoi compagni di squadra. Al 39' l'assolo che ha portato al gol di Pavlović è stato fantastico: primo assist decisivo per il lusitano in questa stagione dopo i tre gol segnati contro Fiorentina (doppietta) e Pisa. Ora è il momento di trovare continuità.