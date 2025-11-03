Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Condò su Milan-Roma: “Una macchia nello scontro diretto. Ecco perché hanno vinto i rossoneri”

MILAN-ROMA

Condò su Milan-Roma: “Una macchia nello scontro diretto. Ecco perché hanno vinto i rossoneri”

Condò su Milan-Roma: 'Una macchia nello scontro diretto. Ecco perché hanno vinto i rossoneri'
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0. Ecco il suo parere
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a' San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Decisivo, al 39', un gol di Strahinja Pavlović sull'assist di Rafael Leão. Nel finale, all'82', il portiere rossonero Mike Maignan ha parato un calcio di rigore a Paulo Dybala.

Milan-Roma 1-0, così Condò nel post-partita del 'CorSera'

—  

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato del match tra i rossoneri e i giallorossi. Il Milan e la Roma mantengono le migliori difese del campionato (con il Como), ma non per merito dei loro stopper: la quantità di palle-gol sprecate prima dagli attaccanti di Gasperini e poi da quelli di Allegri è così elevata da macchiare almeno in parte lo scontro diretto fin qui meglio giocato".

LEGGI ANCHE

Condò ha proseguito così: "Vince il Milan perché dentro al tempo della Roma — il primo, splendido — Leão rovescia il campo con un’azionissima che Pavlović non può esimersi dal trasformare. Quando invece la grande chance tocca alla Roma, dentro a una ripresa che il Milan domina, una prodezza di Maignan vieta a Dybala la giocata risolutiva dal dischetto".

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada accelera per due baby fenomeni. Ma c'è un ostacolo serio >>>

"Ma al di là del risultato, che compatta la testa della classifica in una marmellata da sette squadre in 5 punti, sia il Milan che la Roma hanno mostrato progressi fotonici rispetto a dieci giornate fa. Il che le autorizza a proseguire un percorso di altissima classifica del quale fin qui erano un po’ bagaglio, e ora sono passeggeri", ha chiosato Condò su Milan-Roma di ieri sera a 'San Siro'.

Leggi anche
Milan, Leao corre veloce: che assist per Pavlovic! “Orgogliosi per la vittoria, mai...
Allegri soddisfatto dopo Milan-Roma: “Nei primi 35′ eravamo imbambolati. Poi, però...

© RIPRODUZIONE RISERVATA