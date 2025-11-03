Condò ha proseguito così: "Vince il Milan perché dentro al tempo della Roma — il primo, splendido — Leão rovescia il campo con un’azionissima che Pavlović non può esimersi dal trasformare. Quando invece la grande chance tocca alla Roma, dentro a una ripresa che il Milan domina, una prodezza di Maignan vieta a Dybala la giocata risolutiva dal dischetto".

"Ma al di là del risultato, che compatta la testa della classifica in una marmellata da sette squadre in 5 punti, sia il Milan che la Roma hanno mostrato progressi fotonici rispetto a dieci giornate fa. Il che le autorizza a proseguire un percorso di altissima classifica del quale fin qui erano un po’ bagaglio, e ora sono passeggeri", ha chiosato Condò su Milan-Roma di ieri sera a 'San Siro'.