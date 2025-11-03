Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Allegri soddisfatto dopo Milan-Roma: “Nei primi 35′ eravamo imbambolati. Poi, però …”

MILAN-ROMA

Allegri soddisfatto dopo Milan-Roma: “Nei primi 35′ eravamo imbambolati. Poi, però …”

Milan, Allegri: 'Nei primi 35' la Roma meritava il vantaggio. Poi abbiamo creato tantissimo'
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato a 'San Siro' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa da un gol di Strahinja Pavlović su assist di Rafa Leão. Ecco le sue dichiarazioni più...
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato ieri sera a 'San Siro' nel post-partita di Milan-Roma, gara della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per il suo Diavolo grazie al gol, al 39', di Strahinja Pavlović sull'assist di Rafael Leão.

«Nei primi 35’ la Roma meritava assolutamente il vantaggio, abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare, eravamo imbambolati anche per via della loro pressione. Una volta andati in vantaggio ci siamo disposti meglio, così come nella ripresa», ha esordito Allegri nella disamina della prestazione del suo Milan.

LEGGI ANCHE

Milan-Roma 1-0, così Allegri nel post-partita di 'San Siro'

—  

L'allenatore livornese, le cui dichiarazioni sono state riportate - tra i quotidiani sportivi oggi in edicola - anche da 'La Gazzetta dello Sport', ha poi proseguito così. «Dobbiamo migliorare in autostima e convinzione, senza esaltarci. E in esperienza: in questo periodo abbiamo avuto assenze importanti che hanno portato giocatori giovani e con poche partite a 'San Siro' a giocare qui con continuità: penso a Davide Bartesaghi o Koni De Winter».

Ancora Allegri su Milan-Roma: «Abbiamo creato tanto e sofferto poco. Rafa Leão e Christopher Nkunku hanno fatto bene, la squadra va sistemata in base alle caratteristiche degli attaccanti. Bravo Rafa e bene anche Nkunku, è piccolino ma di testa ne ha prese tante. Anche senza centravanti, è importante sapere riempire l’area e lo stesso Youssouf Fofana poteva segnare». Allegri si è poi abbandonato al ricordo di Giovanni Galeone, il suo mentore, morto ieri all'età di 84 anni.

"I principi della fase difensiva li ho imparati tutti da Galeone"

—  

«Per me è una giornata triste, al “mister” ero legato professionalmente e umanamente, un rapporto che durava da 35 anni. Al mio arrivo a Pescara, nel 1991, mi disse che il trequartista non potevo farlo, se volevo giocare dovevo farlo da mezzala. Da lì è iniziata la mia modesta carriera da giocatore. Non si riteneva un allenatore ma un insegnante di calcio e qualche insegnamento l’ho fatto mio: i principi della fase difensiva l’ho imparati tutti da lui».

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada accelera per due baby fenomeni. Ma c'è un ostacolo serio >>>

Chiosa proprio con il Milan che, ancora una volta, non ha preso gol. Grazie anche alla parata di Mike Maignan sul calcio di rigore di Paulo Dybala all'82'. «Del rendimento e del sorriso di Maignan va dato merito a Claudio Filippi che lo allena, è il più bravo preparatore in circolazione. La società ha fatto il resto convincendolo a rimanere», la chiosa del tecnico toscano.

Leggi anche
Milan, abbattuta la Roma con Leao, Pavlovic e Maignan. Ammucchiata in vetta alla classifica
Prima pagina Tuttosport: “Pavlovic e Maignan: festa Milan, arrivederci Roma”

© RIPRODUZIONE RISERVATA