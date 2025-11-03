Spazio, poi, al 2-2 tra Torino e Pisa: nerazzurri avanti di due reti, grazie alla doppietta di Stefano Moreo. Grande la reazione dei granata che, in 6', grazie al 'Cholito' Giovanni Simeone e a Che Adams riprendono gli avversari. Non basta, però, perché nella ripresa non avviene il sorpasso e il Toro resta nel guado. E la prossima settimana c'è il derby della Mole.