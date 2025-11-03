Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Pavlovic e Maignan: festa Milan, arrivederci Roma”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Pavlovic e Maignan: festa Milan, arrivederci Roma”

Prima pagina Tuttosport: 'Pavlovic e Maignan: festa Milan, arrivederci Roma'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della nuova Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico dei bianconeri punta allo Scudetto e vuole trascinare l'intero gruppo dei suoi giocatori. L'allenatore toscano passerà attraverso il rilancio di Teun Koopmeiners da difensore, di Filip Kostić da titolare e di Dušan Vlahović da pivot del suo attacco.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 3 novembre 2025

Spazio, poi, al 2-2 tra Torino e Pisa: nerazzurri avanti di due reti, grazie alla doppietta di Stefano Moreo. Grande la reazione dei granata che, in 6', grazie al 'Cholito' Giovanni Simeone e a Che Adams riprendono gli avversari. Non basta, però, perché nella ripresa non avviene il sorpasso e il Toro resta nel guado. E la prossima settimana c'è il derby della Mole.

Con un gol di Strahinja Pavlović sull'assist di Rafael Leão, il Milan batte per 1-0 la Roma a 'San Siro'. Nel finale, Mike Maignan para un calcio di rigore a Paulo Dybala. Crolla ancora, invece, la Fiorentina, che perde 0-1 in casa contro il Lecce. Ad un passo dall'esonero Stefano Pioli: al suo posto, molto probabilmente, arriverà Paolo Vanoli.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Addosso a Conte: Milan e Inter prendono Gasp a –...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “StraMilan: Allegri batte la Roma. In tre a – 1...

© RIPRODUZIONE RISERVATA