I nerazzurri di Cristian Chivu passano, 1-2, sul campo dell'Hellas Verona con un'autorete al 93'. Nello scontro diretto di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini, invece, festeggiano i primi: finisce 1-0 con gol di Strahinja Pavlović. Nel finale, Mike Maignan para un calcio di rigore a Paulo Dybala.
Prossimo all'esonero dall'incarico di allenatore della Fiorentina, invece, Stefano Pioli: contro il Lecce, al 'Franchi', sesta sconfitta (0-1) nelle prime dieci gare di campionato. Manca solo l'ufficialità dell'allontanamento. In casa Juventus, il nuovo tecnico Luciano Spalletti (ri)lancia Teun Koopmeiners nel ruolo di difensore centrale: che sia, per lui, l'inizio di una nuova carriera? Addio a Giovanni Galeone: è scomparso a 84 anni.
