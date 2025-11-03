Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Addosso a Conte: Milan e Inter prendono Gasp a – 1 dal Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'mucchio Scudetto' in vetta alla Serie A 2025-2026 dopo la 10^ giornata di campionato. Dopo il Napoli di Antonio Conte, capolista con 22 punti, troviamo un terzetto composto da Inter, Milan e Roma a quota 21.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 3 novembre 2025

I nerazzurri di Cristian Chivu passano, 1-2, sul campo dell'Hellas Verona con un'autorete al 93'. Nello scontro diretto di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini, invece, festeggiano i primi: finisce 1-0 con gol di Strahinja Pavlović. Nel finale, Mike Maignan para un calcio di rigore a Paulo Dybala.

Prossimo all'esonero dall'incarico di allenatore della Fiorentina, invece, Stefano Pioli: contro il Lecce, al 'Franchi', sesta sconfitta (0-1) nelle prime dieci gare di campionato. Manca solo l'ufficialità dell'allontanamento. In casa Juventus, il nuovo tecnico Luciano Spalletti (ri)lancia Teun Koopmeiners nel ruolo di difensore centrale: che sia, per lui, l'inizio di una nuova carriera? Addio a Giovanni Galeone: è scomparso a 84 anni.

