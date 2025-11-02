Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra il Milan e la Roma e in particolare della coppia Nkunku-Leao. Un estratto dalla sua analisi per 'Il Giornale'

Emiliano Guadagnoli Redattore 2 novembre - 11:39

Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra il Milan e la Roma: "È proprio una strana coppia". Questo il parere sulla possibile scelta di Allegri per l'attacco rossonero che dovrebbe vedere Leao e Nkunku in coppia per la prima volta dal primo minuto.