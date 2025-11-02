Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra il Milan e la Roma e in particolare della coppia Nkunku-Leao. Un estratto dalla sua analisi per 'Il Giornale'
Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra il Milan e la Roma: "È proprio una strana coppia". Questo il parere sulla possibile scelta di Allegri per l'attacco rossonero che dovrebbe vedere Leao e Nkunku in coppia per la prima volta dal primo minuto.
Ordine continua con la sua analisi nel pezzo per 'Il Giornale': "Allestita per l'emergenza che da quattro settimane insegue e condiziona il Milan e Max Allegri con qualche conseguenza per i risultati. La strana coppia, al debutto assoluto, è quella formata dal recuperato Leao e da Nkunku". Vedremo chi giocherà e chi agirà da prima punta, visto che in teoria nessuno dei due lo è realmente.