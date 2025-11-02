Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: “Max pesa il Milan. Roma per la fuga”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus di Spalletti. Frenata Napoli con il Como. Pradè lascia la Fiorentina. Genoa, divorzio con Vieira. Zaniolo inguaia Juric. Max pesa il Milan. Roma per la fuga. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
