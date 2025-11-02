PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Assalto triplo al Napoli. C’è Milan-Roma”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la prima vittoria della Juventus di Spalletti. Il Napoli frena con il Como. Assalto triplo. Milan-Roma e Verona-Inter. Gasperini da sorpasso. Allegri e Chivu pronti a braccarlo. A Firenze Pioli trema. Vieira addio al Genoa. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

