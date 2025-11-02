Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la prima vittoria della Juventus di Spalletti. Il Napoli frena con il Como. Assalto triplo. Milan-Roma e Verona-Inter. Gasperini da sorpasso. Allegri e Chivu pronti a braccarlo. A Firenze Pioli trema. Vieira addio al Genoa. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
